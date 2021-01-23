Fatih Terim Stadyumu'nun zemini oyuncuları zorladı - Son Dakika

Fatih Terim Stadyumu'nun zemini oyuncuları zorladı

23.01.2021 21:22
Fatih Terim Stadyumu'nun zemini oyuncuları zorladı, System.String[]

Medipol Başakşehir-Ç.Rizespor müsabakasına ev sahipliği yapan Fatih Terim Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklar dikkat çekti.

Medipol Başakşehir-Ç. Rizespor müsabakasına ev sahipliği yapan Fatih Terim Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklar dikkat çekti. Her iki takım oyuncularının bozuk zemin sebebiyle yer yer orta ve pas yapmakta zorlandıkları görüldü.

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, sahasında Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu zorlu müsabakanın oynandığı Fatih Terim Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklar ise dikkat çekti. Turuncu-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarının yanında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın UEFA Avrupa Ligi müsabakalarını bu statta oynamasının yanı sıra geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı da çimlerinin zarar görmesindeki bir diğer etken oldu. Rizespor karşılaşmasında ise zemindeki bu bozukluklar futbolcuları oldukça zorladı. Her iki takım oyuncularının gerek pas alışverişlerinde gerekse de orta yapmakta zaman zaman güçlük çektiği görüldü.

BAŞAKŞEHİR'DE MUHAMMED SARIKAYA 49 DAKİKA SAHADA KALDI

Medipol Başakşehir'in Rizespor'u ağırladığı mücadelede 35. dakikada oyuna giren turuncu-lacivertlilerin genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya, sadece 49 dakika sahada kaldı ve 84. dakikada yerini Azubuike'ye bıraktı.

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcusu Muhammed Emin Sarıkaya, adeta iki duyguyu birlikte yaşadı. Dakikalar 35'i gösterdiğinde sakatlanan Rafael'in yerine oyuna dahil olan ve Başakşehir formasıyla ligdeki ilk maçına çıkma sevinci yaşayan Muhammed, 84. dakikada ise oyuncu değişikliği tabelasında numarası görününce kenara gelmek zorunda kaldı. 49 dakika sahada kalabilen genç futbolcunun yerine Azubuike görev almaya başladı.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Rizespor, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Terim Stadyumu'nun zemini oyuncuları zorladı - Son Dakika


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