Son Dakika Haberleri: Fatih Terim Stadyumunda Kar Mesaisi

Fatih Terim Stadyumunda Kar Mesaisi

17 dakika önce

Dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-Bursaspor müsabakasının bu akşam sorunsuz oynanabilmesi için Fatih Terim Stadyumundaki kar temizleme işlemleri aralıksız devam ediyor.

Dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-Bursaspor müsabakasının bu akşam sorunsuz oynanabilmesi için Fatih Terim Stadyumundaki kar temizleme işlemleri aralıksız devam ediyor.

Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada hakem Halis Özkahya tarafından ertelenmişti. Müsabakanın sorunsuz oynanabilmesi için İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, stadın zemininde oluşan karların temizlenmesi için yoğun mesai harcıyor. Görevliler, sabah saatlerinden itibaren başladıkları kart temizleme işlemini maç saatine kadar sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

Bursaspor, Başakşehir, Fatih, Güncel
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