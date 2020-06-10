Fatih Terim stoperini belirledi!

Galatasaray'da Luyindama'nın ardından Marcao'nun da sakatlanması teknik direktör Fatih Terim'in planlarını bozdu! Ligde oynanacak son 8 maçın hepsine final gözü ile bakan sarı kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü, Çaykur Rizespor sınavı öncesinde stoperde kimi oynayacağını düşünüyor. Sakatlıklar nedeniyle esas mevkii orta saha olan Donk'u stoperde oynatmak durumunda alan Terim, Hollandalı oyuncunun yanında ön libero Mario Lemina'yı görevlendirmeyi düşünüyor.



Kadroda esas mevkii savunma olan Ahmet Çalık ve Emin Bayram bulunsa da genç Emin bu sezon ligde sadece 1 dakika şans buldu. Bu nedenle forma savaşanın Lemina ve Ahmet arasında geçmesi beklenirken hem tecrübesi hem de performansı ile Gabonlu yıldız bir adım önde. Zira Ahmet en son 26 Ocak'ta Konya ile deplasmanda oynanan karşılaşmada 90 dakika şans bulurken, bu sezon 7 maçta 382 dakika forma giydi.



