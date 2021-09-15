Fatih Terim: "Takımıma güveniyorum" - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio'nun iyi bir kadro kurduğunu belirterek, yarınki karşılaşmada takımına güvendiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray yarın sahasında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın Avrupa kültürü olan takımlar olduğunu söyleyen Terim, "Bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz kimsesinin yadırgamayacağı bir grup. Hepsi de çok güçlü. Bunların ilki Lazio. Meslektaşım Sarri yönetiminde çok da güçlü bir takım kurdular. Şampiyonluğa oynayabilecek bir takım kurdular. Marsilya çok iyi başladı. Lokomotiv de her zaman bu arenada bulunan, alışmış önemli işler yapabilecek bir takım. İyi bir kadrosu var Lazio'nun. Lige de iyi başlamıştı, Milan maçına kadar. Karşısında da dediğiniz gibi neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş, yaş ortalaması genç olan bir Galatasaray var. Ben oyuncularıma güveniyorum. Hata yapacaklardır. Bu hataları en aza indirmek için uğraşacağız. Bu arenada gençlerimiz kendini daha da göstermeli. Kolay bir maç olmayacak. Yarınki programıma baksaydım, programım arasına alırdım. Keyifli geçeceği kesin. Takımıma güveniyorum. Burada da çok da iyi bir fikstür ile başlamadık. İçeride Lazio sonra iki deplasman. Oynadığımız son 10 maçı çeşitli sahalarda oynadık. Evimizde ilk defa oynuyoruz. Bunların 8'ini kaybetmedik. Böyle de bir özlememiz var. Gruptaki her maç zor. İnşallah sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray olur. Bunun için de uğraşacağız" diye konuştu.

"TARAFTAR, GALATASARAY TAKIMININ EN ÖNEMLİ UNSURU, DESTEĞİ"

Bu sezon ilk kez evlerinde taraftarları önünde oynayacakları olmasıyla ilgili ise deneyimli teknik adam, "Bunu hep ısrarla vurguluyorum. Taraftar, Galatasaray takımının en önemli unsuru, desteği. Onlarla beraber Ali Sami Yen'deki yazılan tarihleri düşündüğümüzde beraberce çok yol kat etmişiz, maçlar, kupalar kazanmışız. Pandemiden dolayı uzak kaldığımız dönemde futbolun tadı, tuzunun taraftar olduğu bir defa daha ortaya çıktı. Onların da bizi özlediğini düşünüyorum. Galatasaray'ın oyun içerisinde taraftarlarıyla beraber tutturduğu o tempo çok önemli. Öyle bir birleşimde çok güzel tablolar çıktığını gördük. O yüzden heyecanlıyız. Galatasaray taraftarının önüne ilk defa çıkacak oyuncularımız da var. Onlar bizi, biz onları özledik. Umarım bu kavuşma sonunda güzellikle hepimizin mutlu olacağı bir sonuçla biter" şeklinde konuştu.

Kadro ile henüz karar vermediğini söyleyen Terim, defans bölgesinde seçebileceği 4 futbolcu olmasının iyi bir şey olduğunu söyledi.

Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli'nin son durumunun sorulması üzerine Fatih Terim, "Çarşamba, Perşembe, pazarların sıkıntı yanları bunlar. Bugün Barışın da belki eline atel veya koruma ile yapıp antrenmana çıkabilir mi diye doktor ile söyleşide bulundu. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Emre'nin ağrısı oldu. Ufak tefek sakatlıkla karşıma sakatlık olarak çıkmasından hoşnut değilim. Onlar da biliyor. Deneyeceğiz. Fedakarlık yapmaları hoşuma gidiyor. Yüzde yüz olmazsa pek düşünemeyiz" diye cevap verdi.

"RİCA EDİYORUM, O GENÇLERİ HEP BERABER KAZANALIM"

Kerem Aktürkoğlu'na yapılan eleştirilerle ilgili olarak ise deneyimli teknik adam, "Hiçbir oyuncuma, hiçbir arkadaşıma herhangi bir şey olmasını istemem. Özellikle bir takıma gönül vermişseniz sevginizde sınırsız olabilirsiniz. Yerginize bir sınır koymak zorundasınız. Alkışlamak için için hazır durduğunuz bir gurubu ağır bir şekilde eleştirmek bence doğru bir hareket değil. Kerem de önemle üzerinde durduğumuz bir evladımız. Hoş olmayan bir hadise yaşanmıştı. Herkes Kerem'e sahip çıkmıştır. Diğer tarafa verilecek ağır cezayı vermişizdir. Sonunda öpüşerek ayrıldılar. Kolay atlatılacak bir travma değildir. Buna rağmen profesyonel, beyefendi gibi sarıldı ve oyunu oynuyor. Tabi hataları olacak. Kerem iyi bir çocuk, iyi bir genç. Sadece Kerem değil hiçbir oyuncumuz bunu hak etmiyor. Yediğimiz gollerde onu suçlamak hiç doğru olmaz. Marcao varken de yedik. Açıkçası etkileniyorlar. Onun için rica ediyorum, o gençleri hep beraber kazanalım. Kötü söz hiçbir şeyi kazandırmaz. Muhakkak bir sınırı olmalı. Onlar hata yapacak biz affedeceğiz. Böyle böyle doğruyu bulacaklar. Olmasa daha iyi olur" değerlendirmesinde bulundu.

Lazio maçının çok önemli bir durak olduğunu ifade eden Terim, "Özellikle özgüven için çok önemli. Umarım onları başka boyuta taşıyacak oyun ve skor alırız. Bazen bir maçı kaybetmeniz önemli değildir. Ama nasıl kaybettiğiniz önemlidir. Nasıl kazandığınız önemlidir. Bir sonraki hamlede kendilerine aşırı güven sağlayan bir sonuç olarak bir oyun olarak diye düşünüyorum. Yarın en çok kritik olan tarafı bu" dedi.

"İTALYA'YI SEVİYORUM"

İtalya'nın ailesiyle birlikte çok mutlu olduğu bir yer olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Kazanımlar, şampiyonluklar geliyor geçiyor ama kalıcı olan iz oluyor. Çok iyi dostluklarım var. İtalya'yı seviyorum. Hafta içi, gün içi, ay içinde devamlı konuştuğum dostlarım var. O yüzden çok mutluyum. Çok ciddi dostlarım oldu. İtalyan takımı ile oynamak kolay değil. Son yıllardaki İtalya futbolundaki oynamaya yönelik, sonuca yönelik, güzel futbola yönelim atılımların da İtalyan takımlarını başka bir noktaya getirdiğini görüyoruz. Avrupa şampiyonu olmasından da belli. Lazio çok köklü kulüplerden biri. Çok güçlü bir takım yaptılar. Meslektaşımız bu kadro başında çok iyi işler yapan bir insan. Çok güzel bir gece olacak. Sahada herkes mücadelesini verecek" dedi.

"BABEL, OLAĞANÜSTÜ İŞLER BEKLEDİĞİM BİR OYUNCU"

Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten başarılı teknik adam, "Onun için aldık. Beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Sakatlık geçirdi. Pandemide bazı şeyler geçirdi. Babel önemli bir oyuncu, iyi bir profesyonel. Gençlere iyi de bir abi. Trabzon maçına koyduğum zaman 2-3 tane pozisyona girebilirdi. Benim de beklentim oydu. Ben Babel'den memnunum. Olağanüstü işler beklediğim bir oyuncu. O yeteneği var. Son zamanlarda vermiş midir, hayır ama önemli bir oyuncumuz" şeklinde konuştu.

Son yıllarda teknik, taktik ve sistemin yanında atletik performansında önemli olduğu olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Maç sonrasında aldığımız verilere göre 117 koşumuz. Öyleyse zaten Şampiyonlar Ligi averajında demektir. Bireysel olarak bazı oyuncuların bir başka oyuncuya yetişme ihtimali yoktur. Berkan da bizim orta saha oyuncularımız içerisinde 12 ve üstünü koşan bir futbolcu. Beni sevindiren taraf, 10'dan aşağı kimseyi görmeyeceğimi demiştim. Aşağı yukarı kimse yok. Diğerlerini de yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacağız. Her oyuncuya, her dakika ihtiyacımız olacak. Bir tane sezon başından yumuşak doku sakatlığımız var. İnşallah başka bir sakatlık da görmeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)