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Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi - Son Dakika

Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi

29.05.2021 16:42

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini açıklamıştı. 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek olan Terim, yeni sezon planlamasının aksamaması için mukavelesinin son gününe kadar sarı-kırmızılı kulübe hizmet etmeyi sürdürecek.

Galatasaray'da tarihi seçime sayılı günler kala mevcut başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le çalışmayacağını açıklamıştı. Tecrübeli hoca, başkanın tüm sözlerine rağmen Galatasaray'ın yeni sezon planlarının aksamaması için sözleşmesinin bitmesine sayılı günler kalmasına rağmen Florya'ya geldi.

SÖZLEŞMESİ 31 MAYIS'TA SONA ERİYOR

Fotomaç'ın haberine göre, İmparator, Bodrum'daki tatilini yarıda keserek dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Camia seçimlere odaklanmışken yeni sezon planlamasının aksamasını istemeyen deneyimli çalıştırıcı kolları sıvadı. Usta hocanın kontratı 31 Mayıs'ta sona eriyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz, "Beni düşman gören biriyle yola devam etmem" demişti. Terim kontrat bitimi olan ay sonuna kadar çalışacak. 19 Haziran'a kadar ise takım hocasız kalacak.

Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi

Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Galatasaray, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi - Son Dakika Spor


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