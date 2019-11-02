Son Dakika Haberleri: Fatih Terim teknik direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü
Son Dakika Spor Fatih Terim teknik direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü

Fatih Terim teknik direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü

6 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sarı kart gördü.

Fatih Terim teknik direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sarı kart gördü.


Müsabakanın 71. dakikasında orta sahada Talbi'nin Florin Andone'ya yaptığı müdahaleye itirazlarda bulunan Terim'e 72. dakikada karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen sarı kart çıkardı.


Deneyimli teknik adam, böylece antrenörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:21 
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