Fatih Terim teknik direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü
6 saat önce
Süper Lig'in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sarı kart gördü.
Süper Lig'in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sarı kart gördü.
Müsabakanın 71. dakikasında orta sahada Talbi'nin Florin Andone'ya yaptığı müdahaleye itirazlarda bulunan Terim'e 72. dakikada karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen sarı kart çıkardı.
Deneyimli teknik adam, böylece antrenörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:21
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