Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi

Galatasaray, Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor deplasmanında da 2 farklı öne geçtiği mücadelede sahadan beraberlikle döndü. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim,performansından memnun kalmadığı Luyindama ve Babel'den formayı almaya hazırlanıyor.

FATİH TERİM, YENİ FORMÜL ARIYOR

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray 'da Trabzonspor beraberliğinin faturası, Babel ve Luyindamaya kesildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, "Bazı oyuncular bir an önce formunu bulmalı. Yoksa formayı bir daha olmak kolay olmayacak" derken, bu iki ismi işaret ettiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Babel ve Luyindama'nın yerine yeni bir formül arıyor.

BABEL'İN YERİNE ARDA TURAN

Arda Turan'ın sakatlıktan döndükten sonra Babel yerine joker görevi vereceği, savunmada da Luyindama'nın oynaması gereken zamanlarda Alpaslan'ın tercih edileceği belirtiliyor. Terim, 20 yaşındaki genç stoperi Kaan Arslan'a da süre vererek, onu da yoğun tempodaki rotasyona dahil etmeye hazırlanıyor.