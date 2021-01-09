Fatih Terim, transfer açıklamasında işaret etti! İşte taraftarın merak ettiği Mohamed - Son Dakika

Fatih Terim, transfer açıklamasında işaret etti! İşte taraftarın merak ettiği Mohamed

09.01.2021 21:51
Fatih Terim, transfer açıklamasında işaret etti! İşte taraftarın merak ettiği Mohamed, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası transfer açıklamasında "Mohemed'i istiyoruz" ifadesini kullandı. Terim'in dile getirdiği futbolcunun Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası transferle ilgili yaptığı açıklamada "Mohemed'i istiyoruz" ifadesi sarı kırmızılı taraftarlarda merak uyandırdı.

Tecrübeli teknik adamın ismini zikrettiği futbolcunun Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen 23 yaşındaki Mostafa Mohamed olduğu anlaşıldı.

Ülkesinin önde gelen kulüplerinden olan Zamalek'te forvet bölgesinde forma giyen Mohamed, attığı gollerin yanı sıra sürati ve yırtıcı özelliğiyle de adından söz ettiriyor. Futbola Zamalek'te başlayan Mohamed geçtiğimiz sezon 43 resmi karşılaşmada 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncu takımının en önemli yıldızlarından biri.

Fatih Terim, transfer açıklamasında işaret etti! İşte taraftarın merak ettiği Mohamed
Mostafa Mohamed

FENERBAHÇE İLGİLENMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediği, Mısırlı oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı biliniyor. O dönem France Football'a konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'nin beni istediği doğru. Çok büyük bir kulüp. Yakında 23 yaşında olacağım. Kariyerimde öne doğru bir adım atıp artık Avrupa'da oynamalıyım. Mısır'dan ayrılmak istiyorum" demişti.

Zamalek Başkanı Mortada Mansour'un iki ülke arasındaki siyasi problemleri gerekçe göstererek bu transfere sıcak bakmaması hakkında da konuşan Mısırlı golcü, "Ben profesyonel futbolcuyum. Benim bunlarla ilgim yok. Siyaset benim işim değil. Daha önce Trezeguet ve Elneny'nin yaptığı gibi Türkiye'de oynamak istiyorum. Orada harika bir lig var" diye konuşmuştu.

Fatih Terim, transfer açıklamasında işaret etti! İşte taraftarın merak ettiği Mohamed

Gençlerbirliği, Fatih Terim, Galatasaray, Zamalek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, transfer açıklamasında işaret etti! İşte taraftarın merak ettiği Mohamed - Son Dakika Spor


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