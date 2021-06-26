Fatih Terim transfer listesini yönetime sundu! PSV maçı öncesi hedefte 4 futbolcu var

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV maçı öncesi Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde önceliğini belirledi.

KAAN İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ SUNULACAK

Hürriyet'in haberine göre; gözünü Kaan Ayhan, Gedson Fernandes, Alex Moreno ve Halil Dervişoğlu'na diken G. Saray'da önümüzdeki hafta çok yoğun geçecek. Bonservisi Sassuolo'da olan ve son olarak Milli Takımımız ile EURO 2020'de boy göstererek 3 maçta 180 dakika sahada kalan 26 yaşındaki Kaan Ayhan ile anlaşma sağlandı. Bu noktada sarı kırmızılılar, Sassuolo Kulübü ile önümüzdeki hafta başı masaya oturacak. Transferinde büyük aşama kaydedilen Kaan için İtalyan ekibine kiralama teklifi sunulacak.

GEDSON İÇİN RUI COSTA İLE GÖRÜŞÜLECEK

Gedson için Fatih Terim de transferi çözmek adına devreye girecek. Terim, geçen sezonun devre arasında Aslan'da forma giyen Gedson'un çıkışı ve gelişimini de hatırlatıp Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile görüşecek. Hedef; Gedson transferini de önümüzdeki hafta çözmek.

MORENO, GALATASARAY'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Saracchi ile yollarını ayıran G.Saray, yabancı bir sol bek transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Bu bölgede ilk aday Alex Moreno. Real Betis ile görüşülüp Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan 28 yaşındaki İspanyol sol bekin transferi olumlu ya da olumsuz netleştirilecek.

HALİL İÇİN BRENTFORD'LA BİR KEZ DAHA MASAYA OTURULACAK

Yine takımda kiralık oynayan Halil Dervişoğlu için de Premier Lig ekibi Brentford Kulübü ile bir kez daha masaya oturulacak. Halil de Galatasaray'da kalmak isterken İngiliz ekibinin vereceği yanıta göre forvet takviyesi için planlar revize edilecek.