Son Dakika | Fatih Terim: "Transfer yapma ihtimalimiz çok zor" -2- - Son Dakika

Son Dakika | Fatih Terim: "Transfer yapma ihtimalimiz çok zor" -2-

Son dakika spor haberine göre - Fatih Terim: "Transfer yapma ihtimalimiz çok zor" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Avrupa'ya çok daha önem veriyorum" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların bilmesi gereken birçok şey olduğunu vurgulayarak, "Bunları konuşmak istiyorum en azından tarihe düşmek için.

- Fatih Terim: "Transfer yapma ihtimalimiz çok zor"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

" Avrupa'ya çok daha önem veriyorum"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların bilmesi gereken birçok şey olduğunu vurgulayarak, "Bunları konuşmak istiyorum en azından tarihe düşmek için. Burada konu aldın, almadın, orta saha değil konu. Konu transfer yapma ihtimalimizin çok zor olması. Satmadan alamıyoruz" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda yarın sahasında Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Geçen sezon pandemiden önce ve sonra başka bir takım olduğunu söyleyen Terim, "Buradaki anahtar kelime ocak ayıydı. İlk defa geçen yıl hep beraber hazırlık dönemi geçirdik. Bazı oyuncuları Afrika ve Amerika Kupası gibi turnuvadan sonra 10-12 tane oyuncuyu Avusturya'ya götürememiştik. Gerek fizik gerek takım oyunu pek bir arada olamadık. İlk yarıyı çok düşük koşu seviyeleriyle, rakibe tehdit oluşturmadan çok maç oldu. Özellikle kendi adıma çok üzüldüm. Hayatım boyunca kazanan futbolu modelini getirmek için çok uğraştım bu ülkeye. Kazanan futbol modeli devamlı oynamak isteyen bir adam için kabul edilecek bir şey değildi. Onun için ocak ayını işaret etmiştik. Ocak ayında beraber olduk. Pandemiye kadar hem aldığımız sonuçlar, her istatistikte 1 ya da 3. olduk. Tam o durumda pandemiye yakalandık. 6-7 günlük bir kırılmamız oldu. O ideal havamıza kavuşamadık. Burada oynadığımız ilk maçtaki hadiselerde açıkçası büyük yara verdi. 15-20 saniye net ofsayt olan oyunun oynatılması, arkasından pozisyon gol oluncaya kadar devam eden bir yaklaşım ve Muslera'nın ayağının kırılması. Andone'nin ayağının kırılması. Birçok şeyin altından kalkamadık. O yüzden o 8-10 maçlık seriyi sürdüremedik. Ondan sonra da çok kolay değildi. Bu sene esasında çok uzun zamandır gelecek ile ilgili, futbolumuzla ilgili, Galatasaray ile ilgili konuşmak istiyorum. Bir program vardı, iptal ettik. Galatasaraylıların bilmesi gereken birçok şey var. Bunları konuşmak istiyorum en azından tarihe düşmek için. Burada konu aldın, almadın, orta saha değil konu. Konu transfer yapma ihtimalimizin çok zor olması. Satmadan alamıyoruz. Aldığımızdan fazlasını satmış, 4 kupa almış, kara geçmişiz gibi bir sürü şey sayabiliriz. Sonuç itibariyle kulübümüzün bunun altından kalkabilmesi için birçok son zamanlar geliri olmadığını düşünecek olursak birçok elementin biraya gelmesi lazım. Olmadığı zaman almak çok zor. Zamanında almak bana göre daha zor. Herkes orta saha niye o, başka oyuncu yok mu diye soruyor. Zamanında halledemiyoruz. Ama ben Galatasaray'da böyle yetiştim. Biz Galatasarayız. Bir refleksimiz olmalı. Neyse kadromuz onla en iyi yerleri, en iyi şeyleri isteriz. Yapmaya çalışırız. Büyük transferler, yüksek rakamlar hiç kolay değil. Türk futboluna emek vermiş biri olarak aşağı yukarı çok kulübün bu durumda olduğuna inanıyorum. Yönetimlerin işi zor. Almazsanız niye oradasınız, alırsanız niye bu kadar aldınız gibi birçok şeye maruzlar. Hiçbiri sonuçta sebep değil. Biz ekime kadar alacağımız ne varsa alırız. Ben bu işin açıkçası çok kolay da düzeleceğine inanmıyorum. Ne kadar geliriniz olursa olsun bu giderlerle, bu borçlarla işin doğrusu, istediğiniz zaman istediğiniz şeyi yapmanız çok zor. İki de bir Avrupa ile makas açıldı derken üstüne basarak söylüyorum. Burada da kimseyi suçlamıyorum. Bazı şeyleri kamuoyu ile hiç konuşmam. Doğruların en doğrusunu anlatmak lazım. Herkesin bilme hakkı var. Sanki var da almıyoruz gibi... Artık başka şeyler konuşmalıyız. Borçların faizinin, ödenmesinin rasyonel olmadığı bir ortamdayız. Onu inşallah divanda yada bir röportajda söyleyeceğim" diye konuştu.

"Oyuncu profilini iyi analiz ettik"

Sezon başında ellerindeki kadronun oyun profilini çok iyi analiz ettiklerine inandığını belirten deneyimli teknik adam, "Böyle bir hazırlık devresi düşündük. Pandemi olmasaydı da dışarıya gitmeyecektik. Sabah burada buluştuk. Öğlen beraber yemek yedik. Öğleden sonra dinlenmeleri burada mecbur kıldık. Akşam da evlerine yolladık. Bu onlara daha iyi geldi. Şu ana kadar iyiyiz. Yarın ne olacağımız belli değil. Ne ben ve ekip arkadaşlarım ne de futbolcularım 2-3 maçı kazanıp havaya girecek insanlar değil. Ne aşırı seviniriz, ne aşırı üzülürüz. Takdir edilmesini isteriz" şeklinde konuştu.

"Maalesef satma işleminde başarılı olamadık"

Transfer konusunda yönetim ile 4 defa toplandıklarını ifade ede Fatih Terim, "Ben listemi tahtaya yazdım. Sonra herkes o listeyi bildi. Yapmak istediklerimi anlattım. İşin ekonomik durumu ile beraber brifing verdim. Yönetimimiz de bana yeni bütçe rakamının geçmiş oranla daha düşme göstermesi gerektiğini, bunun bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Ben de doğal olarak 'Nasıl isterseniz öyle olsun' dedim. İtiraz etmedim. Geçmişten de transfer çalışmalarımız vardı. Maalesef satma işleminde başarılı olamayınca orada pek başarılı olmadık. Dolayısıyla alma da zorlaştı. Daha önceden Omar ile ilgili tasarrufumuz vardı. O da sözünde duran bir oyuncuymuş. Attığı imzasını oynadı. Abdurrahim Bey doğru söylemiş. Alınacak da olabilir satılacak da. Başka bir önerim oldu. Mümkünse kiralık oyunculardan uzaklaşalım dedim. Büyük rakamlarla alamadığımız için. Şu anda kiralığımız çok az. Ne olur futbol dinamik bir oyun. Bugün çok iyi olan birini yarın satabilirsiniz. Şu bir gerçek Galatasaray bundan sonra öyle yüksek rakamlarla alacak durumda değil. Tam tersi alıp, yetiştirip büyük rakamlarla satılabilirse, hedeflerini onlarla yaşayabilirse büyük bir iş yapmış olur. Herkes söylemde altyapıyı söylüyor. Ama eylemde hiç. Öyle bir yaklaşım yok. Bugün 11 milyon Euro sattığımız Ozan'ı yetiştirenlerin aylıklarının da çok düşük olduğunu unutmayalım. Öz kaynağı dört dörtlük yapabilirsek Öz kaynaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'ya çok daha önem veriyorum"

Avrupa'nın önemli olduğunu vurgulayan Terim, "Avrupa'ya çok daha önem veriyorum. Fikstür öyle bir denk geldi. Bu da bizim hatamız. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya alışık olunca buraları biraz yadırgıyoruz açıkçası. Hem kazanmak isteyip, hem bir sonraki hamleyi antrenörler düşünür. Üst üste seyahatlerle beraber perşembe-pazar oynayan bazı arkadaşlarının dinlenmesi gerekiyor. Bunun da hesabı içerisindeyiz. Çıkaracağım takım ne Başakşehir'deki, ne Neftçi ile ne de Gaziantep ile oynadığımız takım olacak. Doğru orantılamamız lazım. Burayı geçip, dışarıda oynayacağız. Orada da grupları arayacağız" ifadelerini kullandı.

"Ben aynı fikirde değilim"

Fenerbahçe derbisinin hakemi olan Ali Palabıyık'ın sorulması üzerine Terim, "Benim için yarınki maç daha önemli. Bu günden o maçla ilgili söylemek tarzım değil. Başarıdan sonra zaman zaman kırmayan, kırmamaya özen gösteren bir şeyler söylüyorum. Bizden bazı arkadaşların beyaz sayfa beyanı var. Açıkçası biz aynı çatı altında olabiliriz aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ben aynı fikirde değilim. Aynı fikirde olmak da zorunda değilim. Yeri ve zamanı var. Dinleriz cevaplarız. Duyduğuma cevap veriyorum. Abdurrahim Bey beyaz sayfa demiş" diye cevap verdi.

Seyircisiz oynanan maçlarla ilgili olarak ise deneyimli teknik adam, "Galatasaray seyirci oynamaya alışık olamaz, olmamalı. Ne tadı var ne tuzu var. Taraftarsız düşünmek mümkün değil. Pazar günü biz Başakşehir'den şu sonuçla dönmüşüz, yarın Ali Sami Yen'i düşünsenize. Büyük takımları seyircisiz düşünmenin mümkünü yok. Taraftarımızı da çok özledik. Belki bu oynadığımız birkaç maçtır iyi oyunu onlar olsa çok daha iyi olabilir" şeklinde konuştu.

Muslera, Saracchi ve Emre Akababa'nın durumu

Sakat futbolcular Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Emre Akababa'nın durumu hakkında da konuşan Terim, "Emre bu hafta yavaş yavaş topla idmana başlayacak. Aynı yerden bir daha olunca kolay değil. İki defa kırık. Emre iyi çalışıyor. Bu hafta topla başlayacak Saracchi çok ağır değil ama kasığında birleşme yerinde zedelenme var. Gençtir, çabuk atlatacaktır. Fenerbahçe maçında oynayabilir mi bilmiyorum. Onun oynamak istediğini biliyorum. Çok uzun sürmeyecektir. Muslera eğer bu aldık sattık gerçekleşirse yabancı sınırlamamız aşağıya inerse Muslera'yı listeye yazmak istiyorum. Oynamasa da. Olmazsa ocak ayı için. Planlarımız da öyleydi. Annesi hasta. Uruguay'a gitti. Konuştum kendisi ile. Hedef ocak. İyi çalışıyor, çalıştırılıyor. Ocak gerisine çekilebiliriz" açıklamasında bulundu.

"Falcao ile Diagne de iyi durumunda olursa niye beraber oynamayalım?"

Forvetler Mbaye Diagne ve Radamel Falcao'nun gol atmalarından memnun olduğunu söyleyen Terim, "Onların değişimlerinden memnunum. Diagne 10-11 aydır oynamıyor. Bunun dönüşü kolay olmayacak. O yüzden biraz geç de olsa forma girecek diye düşünüyorum. İkisi de iyi durumda olursa niye oynamayalım? İkisi de golcü. Oyun size bazen sizi çağırır. Bu sene bir maçta denedim. Antrenmanlarda bazen iki çalışıyoruz. İyi gidiyorlar. İnşallah hep öyle giderler" diyerek sözlerini tamamladı.

Son Dakika | Fatih Terim: Transfer yapma ihtimalimiz çok zor -2-

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Fatih Terim: 'Transfer yapma ihtimalimiz çok zor' -2- - Son Dakika Spor

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