Fatih Terim: "Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz" - Son Dakika

Fatih Terim: "Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz"

16.12.2020 00:11
Fatih Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'na önem verdiklerini vurgulayarak, "İddialı olmak istiyoruz.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'na önem verdiklerini vurgulayarak, "İddialı olmak istiyoruz. Önemli bir kupa. Bakış açımız bu. Bunun da bilinmesini isterim" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray sahasında karşılaştığı 3. Lig 2. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek tur atladı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Genç oyuncularla, uzun zamandır oynamayan hazır olmayan oyuncularımızla bir karma 11 ile sahaya çıktık. Bu maçlar maçı koparmazsanız başınıza sıkıntı gelir. Tarihte böyle maçların sürprizleriyle dolu. Pozisyonları gole çevirip daha edip, rakibin de direncini kırmak gerekirdi. Darıca'yı tebrik ediyorum. İyi kafa tuttular, iyi direndiler. İyi mücadele ettiler. Ben oyuncuya her fırsatı veriyorum. Bugün Emin oynadı. Sezon başından beri oynamayan oyuncu kalmadı. Buradaki önceliğim bütün oyuncularımı hazır tutabilmek. Korona günlerinde bir hafta hangi duruma geldiğimizi gördünüz. 10-11 oyuncu bir andan sakatlıktan ve korna ile beraber milli takım dönüşü maalesef kötü sürpriz yaptılar. Buna rağmen Allah'a şükür iyi gidiyoruz. Hem oyun olarak hem puan olarak. Bütün oyuncularımın hazır olmasını istiyorum. Hepsinden faydalanmak istiyorum. Böyle bir ortamda herkse ihtiyacımız var. Beraber oynama alışkanlığı benim için çok önemli. Hem kazanıyoruz hem de inanıyorum zevk alıyorlar. Biz de zevk alıyoruz. İyi oynamak istiyoruz. Turu geçmek öncelikli bazen oluyor. Bazen sonuç odaklı olmak zorunda kalıyorsunuz. Benim tercihim Galatasaraylıların gurur duyacağı takım yapmak. İnşallah böyle oynamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bartuğ'a borcumuz olsun"

17 yaşındaki Bartuğ Elmaz'ın son dakikalarda kenara gelip oyuna giremeden maçın bitmesinin sorulması üzerine Terim, "Bartuğ bizim yeteneklerimizden bir tanesi. Kendisinden önemli şeyler bekliyoruz. Zaman zaman böyle bir tatlı sürprizlerimiz olacak Galatasaraylılara. Öz kaynaklarımızı inşallah harekete geçiyoruz. Pandemi döneminde 1 seneye yakın evlerinde kalmaları kolay bir şey değil genç oyuncular için. Bartuğ'a borcumuz olsun. Bazen böyle oluyor. Oraya gelmesi onu düşündüğümüzü bilmesi bile onun için çok önemli. Çalışacak Galatasaray formasını diğer abileri gibi alacak. Biz de onun sayesinde ne kadar çoğalırsak kulübümüzü her anlamda ileriye taşımış olacağız" diye cevap verdi.

"Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz"

Türkiye Kupası'na önemli verdiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Burada mesela 16'ya kalmak. Türkiye Kupası'nda yolumuza devam etmek. Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz. Ondan da iddialı olmak istiyoruz. Önemli bir kupa. Bakış açımız bu. Bunun da bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim son olarak maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu hakkında ise, "Genç bir hakemimiz gördük. Onları da tebrik ediyorum. Az düdük çalan, oynamayan müsaade eden bir anlayışı vardı. İnşallah onlardan da fazla olur. Türk futboluna büyük fayda sağlar" dedi. - İSTANBUL

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz' - Son Dakika Spor


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