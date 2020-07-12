Fatih Terim: Vazgeçmek benim anlayışımda yok

"Bedeller ağır olabilir, gençler böyle kazanılıyor"

"Antrenörler olarak futbolun içindeki en önemli aktörleriz"

"Futbolcunun yerlisi yabancısı yok"

Ercan ATA/ ANKARA - Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Ligde 8 haftadır galibiyet alamayan sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fatih Terim, "Açıkçası hayat insana her şeyi gösteriyor. İstatistiklere baktığımda hem Galatasaray hem de benim adıma istatistikler yerlerde. Ben burada kaybetmeye değil, vazgeçmeye üzüldüm. Benim takımlarım kaybedebilir ama vazgeçmez. Vazgeçtiğini görüyorum. Bu ara gol kaçırabiliriz. Hakem konusuna zaten girmiyorum, girmek bile istemiyorum. Ama belki de sene için söylüyorum, bir tamirat, bir onarım için bize verilen bir mesajdır bunlar. Rabbim diyor ki, 'Bu mesajı iyi al.' Çünkü, baktığım zaman ben vazgeçmekten hiç hoşlanmam. Kaybedersiniz ama Galatasaray forması sırtınızdaysa onu kaybetmemek için müthiş bir mücadele verirsiniz. Vazgeçmek benim anlayışımda yoktur" dedi.

"BEDELLER AĞIR OLABİLİR, GENÇLER BÖYLE KAZANILIYOR"

Emin Bayram 'a kaptan olarak ilk 11'de görev veren Fatih Terim, "Açıkçası kimseye bir mesaj için yapmadım. Emin Bayram 17 yaşında ama 8 yaşında filiz lisansla Galatasaray'a gelmiş, 9 senedir Galatasaray'da olan bir oyuncu. Ben ona dedim ki, 'Bugün kaptan çıkma sırası senin' kaptanlar bazen yaşa bakmazlar. Bir mesaj içermiyor. Emin'e bir mesaj içeriyor. 'Al bunu buradan kaptan olarak çok uzun yıllar götür' diye. Ben daha önce 17-18 yaşında birçok oyucumuza kaptanlık verdim. Bugün talihsiz bir gün olabilir onun için ama söylediğim gibi onu affedecek, onu hoş görecek, ona tolerans gösterecek bir camia, taraftar ve hocaya sahip. Bazen bedeller ağır olabilir ama gençler de insanlar da böyle kazanılıyor. Yaptığı hataları öğrenecek. Bir mesajım olmadı, Donk sakatlandı. Hiç de beklemediğimiz bir olaydı. Ayağı biraz aksıyordu ama oynayamayacağını tahmin etmemiştim. Ancak kaptanlık seçimi bana ait" diye konuştu.

"ANTRENÖRLER OLARAK FUTBOLUN İÇİNDEKİ EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİZ"

Terim, teknik adamlarla yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, "Uzun zamandır zaten 18 antrenörle zaman zaman günün mana ve ehemmiyetini ilgilendiren konuların dışında görüşmek istiyordum. Çünkü, herkes görüşebiliyor; başkanlar toplanıyor, yöneticiler toplanıyor ama biz antrenörler? Çünkü biz, sadece galip gelen veya mağlup olan ve bunlara yorum yapan insanlar değiliz. Biz futbolun içerisindeki marka değerinin en önemli aktörleriyiz, en önemli figürleriyiz. Bizim bir araya gelip konuşmamız kadar doğal bir şey olamaz. Burada birleşip de kimseye bir tepki, etki yapmak veya bir kararı vazgeçirmeye çalışmak gibi bir amaç yok. Tam tersi, biz TFF ne derse elbette uyacağız. O yüzden arkadaşlarımızla buluşmamız çok da güzel oldu. Bundan sonra her konu için bir araya gelmeye de karar verdik. Ama bugün yabancı sınırına veya Türk yabancıya denk geldi. Herkes fikrini söyledi ve çok da güzel oldu. En sonda Tamer Tuna hocamız, 'Hocam bir dahaki sefere ben hepinizi Antalya 'ya davet ediyorum' dedi. Bundan sonra daha sık olacağını düşünüyorum. Çünkü, teknik adamlar önemli insanlardır. Burada da herhangi bir mesaj eylem, herhangi bir şey yoktur. Bu doğal olan bir şeydir. Telekonferans şeklindeydi, bir dahaki sefere belki canlı toplanırız. İşin garip tarafı vardır, buradaki 18'i muhafaza etmek önemlidir. Yerlisi yabancısı önemli değildir. Çünkü yarın belki de bu 18'den belirli bir bölüm kendi kulüplerinde olmayacak. Hatta bazıları birbirinden ayrı kulüplere gidecekler. O yüzden mühim olan ortak fikir, istişare, teknik olarak bir ortak kanaatti. Bu kadar masumdu. Çok da hoş oldu. Arkadaşlar da çok memnun olduklarını ifade ettiler" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCUNUN YERLİSİ YABANCISI YOK"

TFF'nin yabancı kuralı ile ilgili Fatih Terim, "Bizi temsil eden arkadaşlar, TFF'ye gittiği zaman bizim gönderdiğimiz dilekçe çok açık. İsterse sayın başkan kendisi paylaşır. Biz o 11 kategorisine dahil değiliz. Ben şöyle düşünüyorum; TFF böyle bir karar almışsa elbette uyacağız. Zaten TFF şimdiye kadar kendisi ve kurullarıyla aldığı her türlü kararlarla çok adil ve haklı kararlar almıştır. Dolayısıyla buna da uyacağız. Yabancı sözleşmesi konusunda doğruysa röportajda kendileri 'Zaten biz kulüpleri inceledik' diyor. Bu saatten sonra herhangi bir şey söyleyip sızlamanın bir manası yok. Kurala uymaya devam edeceğiz. Bizim için bir sakıncası yok. Bu bir kural da olsa, normalde bir felsefe olmalı, bir anlayış olmalı. Bugün hiçbir takımın iyi bir Türk oyuncusu varsa yerine yabancı oynattığını gördünüz mü? Bu içten gelen bir futbol anlayışı olmalı. Şöyle ki; kırmızı ışıkta durmak bir kanun, kırmızı ışık olmayan yerlerde bile sağa sola bakıyorsunuz. Bu da öyle bir şey, doğru kararlar kanun beklemez. Doğru bildiğiniz, inandığımız şeyler kanun beklemez. Kurala gerek yok. Bizim yabancı yerli konusu ki, futbolcunun yerlisi yabancısı yok, insani olarak bakmak lazım. Herhalde bizim münakaşa edeceğimiz, fikir münakaşasına varacağımız veya ortak olarak devamlı fikir üreteceğimiz en son konulardan birisi bu. O kadar çok teknik, idari, ekonomik, kurumsal, tesisleşme gibi birçok problemimiz var. İnşallah, bu karar bunları içine alır ve halleder" şeklinde konuştu.