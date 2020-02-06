Fatih Terim ve annesinin gözyaşları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Terim ve annesinin gözyaşları - Son Dakika

Fatih Terim ve annesinin gözyaşları

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen yıl 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in kabri başında gözyaşlarını tutamadı.

Fatih Terim ve annesinin gözyaşları, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen yıl 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in kabri başında gözyaşlarını tutamadı.

Fatih Terim'in babası Talat Terim, ölümünün 1. yılında Adana'daki kabri başında anıldı. Adana Asri Mezarlığı'nda mevlit okutulurken Fatih Terim, annesi Nuriye Terim ve eşi Fulya Terim ile birbirine sarılarak ağladı. Terim'im kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın da mevlit sırasında gözyaşı döktüğü görüldü.

Mevlide Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in yanı sıra aile yakınları katıldı.

(Umutcan İşledici/İHA)

Fatih Terim, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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