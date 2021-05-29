Fatih Terim ve Arda, Galatasaray'ın başkan adayları arasında krize sebep oldu

Galatasaray'da merakla beklenen kritik toplantıdan arzu edilen sonuç çıkmadı. Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'nu ortak listeyle seçime girmeye ikna etme girişimleri ikilinin toplantıda tartışmasıyla son buldu.

"BU KULÜBÜN TEK SAHİBİ ALİ SAMİ YEN"

Sabah'ın haberine göre, mevcut yönetim ve Adnan Polat destekli Yiğit Şardan'ın başkanlığı kazanmasını istemeyen bu grubun çabası olumsuz sonuçlandı. Burak Elmas'ın, "Ben 44 kişiye söz verdim. 3 yıldır neredeydiniz" ifadesi üzerine ortam gerildi. Toplantıyı terk eden Elmas'ı Adnan Öztürk geri getirdi. Bu defa da söz Elmas'ın sarf ettiği, "Fatih Terim de Arda Turan da dükkanın sahibi" cümlesine geldi. Elmas'a "Bu kulübün tek sahibi Ali Sami Yen" cevabı verildi. Elmas bu defa dönmemek üzere toplantıyı terk etti.

"HİÇBİR ADAYLA ORTAK HAREKET ETMEYECEĞİZ"

Burak Elmas'ın seçime yön verecek bu kritik toplantıyı reddetmesinin ardından kurullarında yer alan isimler sosyal medyadan bir bir mesaj yolladılar. Elmas'ın ekibi, "Uzun zamandır hazırlanıyoruz. Hiçbir adayla ortak hareket etmeyeceğiz" ifadelerini kullandılar.