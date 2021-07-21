Fatih Terim ve Burak Elmas'a tepki yağıyor! PSV maçında sahaya çıkan kadro taraftarı çıldırttı

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV deplasmanında sahaya sürülen ilk 11'e inanamadı. Taraftarlar sosyal medyada takımın forvetlerinin yedek kulübesinde oturmasına anlam veremedi, Fatih Terim daha sezon başlamadan eleştirilerin hedefine oturdu. Bir kısım ise "Hocanın bir bildiği vardır" yorumu yaptı.

BURAK ELMAS'A BÜYÜK TEPKİ

Başkan Burak Elmas'ın transferleri bu maça kadar yetiştirememesine de tepki gösterildi. Terim ve Burak Elmas için sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı.

İşte o yorumlar: