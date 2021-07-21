Fatih Terim ve Burak Elmas'a tepki yağıyor! PSV maçında sahaya çıkan kadro taraftarı çıldırttı
21.07.2021 21:18
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in PSV Eindhoven karşısında çıkardığı ilk 11'e Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük bölümü isyan etti. Mohamed, Falcao, Feghouli'nin yedek kulübesinde olması, defansif ağırlık kadronun sahaya çıkmasına taraftarlar tepki gösterdi. Transferlerin bu maça yetişmemesinden dolayı yeni Başkan Burak Elmas da eleştirilerden nasibini aldı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV deplasmanında sahaya sürülen ilk 11'e inanamadı. Taraftarlar sosyal medyada takımın forvetlerinin yedek kulübesinde oturmasına anlam veremedi, Fatih Terim daha sezon başlamadan eleştirilerin hedefine oturdu. Bir kısım ise "Hocanın bir bildiği vardır" yorumu yaptı.
BURAK ELMAS'A BÜYÜK TEPKİ
Başkan Burak Elmas'ın transferleri bu maça kadar yetiştirememesine de tepki gösterildi. Terim ve Burak Elmas için sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı.
İşte o yorumlar:
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