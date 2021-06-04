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Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor - Son Dakika

Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor

04.06.2021 10:36

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon başında anlaşan Caner Erkin'in disiplinsiz hareketlerinden dolayı takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Ortaya atılan iddialara göre tecrübeli oyuncu kendisine yeni takım arayışına girdi. Yıldız futbolcu konusundaki gelişmeler merak edilirken Fatih Terim'le görüştüğü ve "Galatasaray'a gelebilirim" dediği öne sürüldü.

Kulisler bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen Caner Erkin olduğu öne sürülüyor.

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Caner Erkin ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme

AYRILIK KARARI CANER'E İLETİLDİ

Ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor. İddialara göre Caner, yakın ilişkisi olduğu Fatih Terim'le temasa geçti.

"SİZ İSTERSENİZ GELEBİLİRİM!"

32 yaşındaki futbolcunun şu anda Bodrum'da bulunan Fatih Terim'le telefonda görüştüğü ve "Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz Galatasaray'a gelebilirim" dediği belirtildi.

SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ

Caner sezon başında da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye dönmüştü. Yıldız futbolcu konusundaki gelişmeler merakla bekleniyor.

34 MAÇTA 9 ASİST

Caner geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı. Yıldız futbolcu 9 asist yaptı.

CANER GİDERSE FİLİP NOVAK KALACAK

F. Bahçe'nin bir diğer tartışılan sol beki Filip Novak'ın durumu Caner Erkin'e bağlı. Eğer iddialar doğruysa ve Caner'le yollar ayrılırsa Novak büyük ihtimalle takımda kalacak. Çek yıldızın eski takımı Trabzonspor'la görüştüğü ve dönmek istediği öne sürülüyor.

(Takvim)

Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor

Galatasaray, Caner Erkin, Fatih Terim, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor - Son Dakika Spor


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