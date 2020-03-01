Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu birlikte konuştu: "Bu vatan bizim!" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu birlikte konuştu: 'Bu vatan bizim!' - Son Dakika Spor

Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu birlikte konuştu: "Bu vatan bizim!"

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-0 Galatasaray'ın kazandığı maçın ardından flaş röportaja ve basın toplantısına yan yana çıktı ve birlik çağrısı yaptı.

Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu birlikte konuştu:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-0 Galatasaray'ın kazandığı maçın ardından flaş röportaja ve basın toplantısına yan yana çıktı ve birlik çağrısı yaptı.


Fatih Terim, "Allah kimseye evlat acısı vermesin, bu öyle kolay bir şey değil. Ben ülkemizin bir arada durmasının, hepimizin kol kola girmesinden yanayım. Safları sıklaştırma zamanıdır, tam o zamandır bu zaman. Ümit ederim ülkede herkes aynı dili konuşur, sadece bizler değil, her platform. Ne muhalefeti, ne iktidarı, herkesin aynı dili konuşma zamanı. Biz bu ülke için Ay yıldızı taşıdık, 50 senedir İstiklal Marşı söylüyoruz sahalarda. Birinin ayağına taş değmesi bizi herkesten fazla üzer. Kritikleri bugün oradaki arkadaşlarımıza bırakıyoruz, bir dahaki sefere bunun acısını çıkarırız" dedi.


Terim sözlerini "Geçen haftaki önemli galibiyettten sonra taraftar oyuncusunu çağırmıyorsa ve sadece ülkeye, milletine tezahürat yapıyorsa benim söyleyeceğim bir şey yok, mesaj çok açık" ifadeleriyle tamamladı.


Hamza Hamzaoğlu ise "Biz hep zor günlerde bir araya geliyoruz, iyi günlerde de yan yana olmalıyız. Hocamla ülkenin milli takımına hizmet etttik. Oyuncularımız sahada mücadele etti, rakip olduk ama biz hep beraberiz, oyuncularımız da maçtan sonra birbirine sarılıyor. Düşmanlığı falan bir kenara bırakalım, kötü günlerde olduğu gibi hep birlikte olalım. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu evlatlar bizim" şeklinde konuştu.


Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:15 
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