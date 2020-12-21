Fatih Terim ve Marcao, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Fatih Terim ve Marcao, PFDK'ya sevk edildi

21.12.2020 20:00
Fatih Terim ve Marcao, PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılı futbolcu Marcao tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılı futbolcu Marcao tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "sportmenliğe aykırı hareketi" ve sarı-kırmızılı futbolcu Marcao "kural dışı hareketi" sebebi ile PFDK'ya sevk edildi. PFDK'ya yapılan sevkler şu şekilde:

"FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK -GALATASARAY Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü Başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca 21.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü idarecisi SERKAN HURMA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK -GALATASARAY Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 19.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR Kulübü'nün 19.12.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR -ÇAYKUR RİZESPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Fatih Terim, Futbolcu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim ve Marcao, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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