Törene kent protokolü ve Demirdal'ın yakınları katıldı. - ADANA

Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından 81 yaşındaki iş adamı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. Demirdal'ın cenazesi bugün Asri Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip düzenlenen törenle aile mezarlığına defnedildi. Demirdal'ın tabutunu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar omuzladı.

Son Dakika › Güncel › Fatih Terim ve Mehmet Ağar, İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzladı - Son Dakika

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