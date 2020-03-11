Fatih Terim ve Ryan Donk'tan 'koronavirüs' selamı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim ve Ryan Donk'tan 'koronavirüs' selamı! - Son Dakika Spor

Fatih Terim ve Ryan Donk'tan 'koronavirüs' selamı!

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor.

Fatih Terim ve Ryan Donk'tan 'koronavirüs' selamı!, System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana damga vuran olay, teknik direktör Fatih Terim ile Ryan Donk arasındaki selamlaşma oldu.


Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Fatih Terim ile Ryan Donk, bugünkü antrenmanda tokalaşmak yerine birbirlerine 'koronavirüs selamı' verdiler.


İkili tokalaşmak üzereyken bir anda dirsekleriyle selamlaştılar. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Fatih Terim ve Ryan Donk'tan 'koronavirüs' selamı!pic.twitter.com/5jO5m0fB43


Spor Arena (@sporarena) 11 Mart 2020

Fatih Terim, Ryan Donk, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:41 
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