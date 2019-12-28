Fatih Terim ve Uğur Tütüneker, Florya'da bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim ve Uğur Tütüneker, Florya'da bir araya geldi - Son Dakika Spor

Fatih Terim ve Uğur Tütüneker, Florya'da bir araya geldi

6 saat önce

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kapısını Adana Demirspor'a açtı.

Fatih Terim ve Uğur Tütüneker, Florya'da bir araya geldi, System.String[]

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kapısını Adana Demirspor'a açtı. Galatasaray eski kaptanı ve teknik adam Uğur Tütüneker'in çalıştırdığı Adana Demirspor, Florya'da antrenman yaparken çalışmanın basını sarı kırmızılı teknik adam Fatih Terim de izledi.


Fatih Terim, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Florya'da yapan Adana Demirspor'un idmanını ziyaret etti ve teknik direktör Uğur Tütüneker ile bir süre sohbet etti.


Terim, Florya'da çalışmalarını sürdüren Uğur Tütüneker'e başarı dileğinde bulundu.


Uğur Tütüneker ile Fatih Terim, geçtiğimiz yıllarda birlikte çalışmıştı


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Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:16 
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