Fatih Terim ve Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Fatih Terim ve Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi

23.03.2021 18:48
Fatih Terim ve Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ve yardımcısı Ümit Davala'yı "hakaret", Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal'ı ise "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ve yardımcısı Ümit Davala'yı "hakaret", Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal'ı ise "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 19.03.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü ÜMİT DAVALA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.  ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.03.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine, ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YILMAZ BAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.  YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu TEENAGE LINGANI HADEBE'nin 20.03.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.  GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 20.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü Başkanı MEHMET BÜYÜKEKŞİ'nin 20.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu RICARDO MANUEL DA SILVA SA PINTO'nun 20.03.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 21.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü görevlisi SOTIRIOS ROUSSIS'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


- İstanbul

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ümit Davala, Fatih Terim, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Terim ve Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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