Son dakika haber... Fatih Terim ve Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haber... Fatih Terim ve Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi

23.03.2021 19:37
Son dakika haber... Fatih Terim ve Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenör Ümit Davala, Çaykur Rizespor müsabakasında hakaret ettikleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenör Ümit Davala, Çaykur Rizespor müsabakasında hakaret ettikleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi.

PFDK kararları açıklandı. Açıklanan kararlarda Galatasaray Teknik Direktörü ve yardımcı antrenör Ümit Davala Çaykur Rizespor müsabakasında hakaret ettiği gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi. TFF resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Galatasaray Kulübü teknik sorumlusu Fatih Terim'in 19.03.2021 tarihinde oynanan Galatasaray -Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü antrenörü Ümit Davala'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün 19.03.2021 tarihinde oynanan Galatasaray -Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine, Çaykur Rizespor Kulübü antrenörü Yılmaz Bal'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu Teenage Lingani Hadebe'nin 20.03.2021 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor- Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü'nün 20.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 20.03.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü teknik sorumlusu Ricardo Manuel da Silva Sa Pinto'nun 20.03.2021 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 21.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü görevlisi Sotirios Roussis'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 21.03.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ümit Davala, Fatih Terim, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Fatih Terim ve Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika


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