Son Dakika Haberleri: Fatih Terim: Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık
Son Dakika Spor Fatih Terim: Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık

Fatih Terim: Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da yazık. Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık.

Fatih Terim: Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da yazık. Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık. Mücadele eden bir takım, beraber oynayan bir takım... Dün basın toplantısında bunları söylemiştik ama bunu başaramadık" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIZI ÜZDÜĞÜMÜZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Aldıkları farklı mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade eden Fatih Terim, "Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da yazık. Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık. Mücadele eden bir takım, beraber oynayan bir takım... Dün basın toplantısında bunları söylemiştik ama bunu başaramadık. Üzgünüz, onları da üzdüğümüz için de üzgünüz. Real Madrid'e yenilebilirsiniz ama böyle değil. Yapacak bir şey yok. Ocak ayına kadar bu oyunculara ihtiyacımız var. Ben her basın toplantısında mesajlar verdim zaten. Bugün söyleyenecek tek şey; yazık" şeklinde konuştu.

Real Madrid'i oynadığı futboldan dolayı tebrik eden Terim, "Real Madrid bugün muhteşemdi, onları tebrik ediyorum. Karşısında ise direnmeyen, mücadele etmeyen bir takım vardı. Real Madrid de erken goller bulunca rahatladı tabii ki ama çok çok iyilerdi" dedi.

"SORUMLU BENİM, ÇOCUKLARDA BİR ŞEY YOK"

Sorumluluğu kendi üzerine aldığını belirten deneyimli teknik adam, "Burada çeşitli sorunlarımızı daha rahat bir platformda konuşabiliriz ama bazı yapmak istediğimiz şeyler için beklemek zorundayız. Tarzımızı, stilimizi değiştirmeliyiz. 'Biz oyuncuların geçmişine yatırım yapıyoruz, geleceğine yapmalıyız' demiştim zaten. Mücadele etmediğimiz için kızıyoruz, sorunları benim çözmem gerekiyor. Farklı mağlup olduğumuz için konuşuyoruz. Bu oyunu hep beraber oynayıp keyif almalıyız, bunu hiçbir şekilde beceremedik. Herhalde sorunları halledemediğim için sorumlu benim, kabahat bende. Çocuklarda bir şey yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fatih Terim'in açıklamaları


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UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Real Madrid, Fatih Terim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:39 Kaynak: DHA
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