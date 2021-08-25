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Fatih Terim: "Yarınki maç bizim için gruplara kalma maçı, çok önemsiyoruz" -1- - Son Dakika

Fatih Terim: "Yarınki maç bizim için gruplara kalma maçı, çok önemsiyoruz" -1-

25.08.2021 20:46

- Fatih Terim: "Yarınki maç bizim için gruplara kalma maçı, çok önemsiyoruz" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Hem yarışmacı bir takım hem de ciddi bir yatırım yapıyoruz" "Kadromuza yetenekli, genç ve değerli bir oyuncu katmanın mutluluğu içindeyiz" "Diagne, Türkiye'de önemli...

- Fatih Terim: "Yarınki maç bizim için gruplara kalma maçı, çok önemsiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

"Hem yarışmacı bir takım hem de ciddi bir yatırım yapıyoruz"

"Kadromuza yetenekli, genç ve değerli bir oyuncu katmanın mutluluğu içindeyiz"

"Diagne, Türkiye'de önemli işler yapabilecek bir santrfor"

"Ömer Bayram Florya için de önemli bir futbolcu"

"10 numarayı sezonun sonuna da bırakabilirim ancak sürpriz yapıp da verebilirim"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı çok önemsediklerini söyledi. Terim ayrıca hem yarışmacı bir takım hem de gençlere ciddi bir yatırım yaptıkları söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray yarın saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç oyuncu transfer politikalarına devam etmek istediklerini belirterek, "Yüksek gibi görünen transfer bedellerinin, kabul edilebilir maaş skalasıyla dengeleyerek gittiğimizi düşünüyorum. Böylelikle hem yarışmacı bir takım hem de ciddi bir yatırım yapıyoruz. İnanıyorum ileride bu yatırımların Galatasaray'a önemli bir şekilde geri döneceğini düşünüyorum. Birkaç yıldır Avrupa ile olan rekabetimizi anlatırken altını çizdiğim hususlardan bir tanesini de onlarla bu şekilde başa çıkabileceğimizi düşünüyorum. Türk kulüplerinin en azından Galatasaray'ın gençler tarafından istenilen bir kulüp olduğunu görüyorum. Burada kendilerini gösterip hem bizle kazanacakları kupalarla, önemli başarılar elde ederken, bu performanslarıyla daha majör liglere gidebileceklerini düşünerek bu tercih yaptıklarına inanıyorum. Dönüşerek, değişerek ve kazanarak bu mücadeleyi sürdüreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Henüz gerçekleşmiş bir şey yok"

Gelen futbolcuların yanında giden futbolcuların olmasının futbolun doğasında olduğunu belirten Terim, "Son maçtan sonraki söylediğim bir cümleyi tekrar edebilirim. Ederini bulan her oyuncu ile Galatasaray yollarını ayırabilir veya alabilir. Gelen bazı teklifler var. Burada tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor. İki taraf da mutlu olursa böyle bir şey gerçekleşebilir. Onlara transfer teklifi geldiğini bilmiyorum. Sportif departmanımız ilgileniyor. Varsa da henüz gerçekleşmiş bir şey yok. Bunlar önemli oyuncuları. Herhalde isteyen, talep edenler vardır" şeklinde konuştu.

"Yetenekli, genç ve değerli bir oyuncuyu katmanın mutluluğu içerisindeyiz"

Rumen futbolcu Morutan'ın transferini değerlendiren deneyimli teknik direktör, "Maçtan sonra sorulduğunda az kaldı demiştim. Yetenekli, genç ve değerli bir oyuncuyu katmanın mutluluğu içerisindeyiz. Scout ekibimiz 18 yaşından beri takip ediyordu. Romanya bizim için daha değişik ülke anlamı taşıyor. Romanya'nın efsaneleri Galatasaray kendi bünyesinde taşıdığı için, o efsanelerin önemli başarılardan katkısı olduğu için oradaki herkes Galatasaray'a hayranlık duyuyor. Oradaki gençler de hayranlık duyuyor. Tabi Galatasaray önemli bir marka. İsmi her genci heyecanlandırıyor. Morutan'ın gelmekten duyduğu Dün akşam direkt buraya gelmiş. Mutlu olmasına çok sevindim. Bir an evvel oynamaya da çok hevesli. Tüm prosedürler tamamlanırsa biz bir an evvel kendisi sahada kullanmaya başlarız" ifadelerini kullandı.

"10 numarayı sezonun sonuna da bırakabilirim ancak sürpriz yapıp da verebilirim"

Morutan'ın çok yönlü bir oyuncu olduğunu belirten terim, "Problem çözen özellikleri var. Yaratıcı özellikleri var. Sol ayaklı olması, sağ kanatta aktif ve etkili. Biz birçok pozisyonda yararlanabiliriz. 10 numarayı Hagi'ye vermiştik. Numara konusuyla ilgili beklemeyi düşünüyorum. Bazı sürprizler olabilir bu konuyla ilgili. Önemli olan sırttaki forma numarasından çok gövdedeki arama için verilen mücadeledir. O zaman unutulmazlar arasına girersiniz. 10 numara beklentilerin en yüksek olan numaralardan başında gelir. Daha önce 10 numara verdiğimiz oyuncularımız normal performansı dahi kimseyi tatmin etmediği bir ortam yaşadığımıza göre dikkatli davranmayı seçiyorum. Sezonun sonuna da bırakabilirim ancak bir sürpriz de yapıp verebiliriz ama kime ona da bakacağız. Genç bir oyuncunun kaldıramayacağı bir baskı, beklenti ağı oluşursa bu daha çok aleyhine olur. Koruma amaçlı dediğim gibi. Sezon sonunu bekleyebilirim ama sürpriz de yapabilirim" açıklamasında bulundu.

Hayallerle ilgili konuşan Fatih Terim, "Hayallerin bittiği zaman burada olmamamız lazım. Önemli beklentilerimiz, hayallerimiz vardır. Olur, olmaz ama hayal etmekten en üst seviyelere bakmaktan vazgeçmemek lazım. Bu arma ile çok zor. İlkleri, olmaz denilenleri, yapılmaz denilenleri başarmışsanız size o zaman size her şey olabilir gözüküyor. Ne kadar gerçekleri bilsek de ondan vazgeçemiyorsunuz. Yaptıysanız hep yapmanız beklenir. Bu doğal. İnşallah bu düşüncelerimiz, bu beklentilerimiz gerçek olur" dedi.

"Daha da iyi oynayacağız"

Geride kalan 7 maçı değerlendiren başarılı teknik adam, "Bazı oyuncularımızdan yoksun PSV'ye çıktık. Enteresan bir maç oynadık. Pek karşılaşamayacağımız bir maç oynadık. PSV iyi bir takım. Maçın skoru öyle olmayabilirdi. İkinci maçta biraz daha iyi oynadık. Şu an tek sıkıntı ligdeki kadro ile Avrupa'da oynayamamamız. Şimdi yarınki maç gruplara kalma maçı. Çok önemsiyoruz. Seyircimize de çok ihtiyacımız var. Kasımpaşa Stadı'nın tercih edilme sebebi o. Kasımpaşa'ya da teşekkür ederim. Olimpiyat'ı en iyi bilenlerden biri olarak, zemin futbol oynamaya müsait ama taraftarlara uzak. Baskı kuramayacağımız bir ortam. Onun için orayı seçtik. Yarın inşallah gruplara kalmayı düşünüyoruz. Gruptan çıkarak nereye gideceğiz bakacağız. Ayın 2'sinde UEFA listesini vereceğimiz göre daha önce yazamadığımız oyuncuları yazma imkanımız var. Tam kadro olacağız inşallah. 2 ile 8 arasında gelecek oyuncularımız kusura bakmasın Türkiye Ligi ile yetinmesi gerecek. Ocaktan sonraya kalacak. Her geçen gün biraz daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Son maçta gol geç gelince iyi oynamadık diye bir ilgi oldu. İstatistiklerde hücumda ve defansta çok önemli işler yapmış. Daha da iyi oynayacağız daha farklı kazanacağız. Ondan eminim. Neredeyse her maç ilk defa oynayanla oyuncularla oynuyoruz. Her geçen gün Galatasaray'ın lehine olacağını düşünüyorum. Eksiklerimiz var" şeklinde konuştu.

Buradaki maçın oradaki gibi olmayacağını vurgulayan Terim, "Oyuncularımız da bunun bilincinde. Hiç mağlup olmamalarına saygı duyuyoruz. Bize buralarda tecrübeli ve neler yapabileceğini bilen bir takımı" dedi.

"Tempoyu mümkünse en yüksekte tutmayı amaçlıyorum"

Koşu mesafelerinin geçen seneye göre daha farklı olduğu belirten Terim, "Onu daha yükseğe çekeceğimizi düşünüyorum. Bunun altında kalanların forma bulmada sıkıntı olacağı gerçek. Birçok unsuru düşünmek lazım. Biz oyuna tempo vermeye çalışıyoruz. Bazı sıkıntılarımız olacak ama yarın bir gün bundan fedakarlık yapmayacağız. Tempoyu mümkünse en yüksekte tutmayı amaçlıyorum. Tüm dereceleri soyunma odasına asıyoruz. Analiz grubumuz kendilerine atıyor. Ayın 8'den itibaren belirli bir grup artık gidenin gittiği, kalanın kaldığı, tercih ettiğimiz ve her gün aynı grupla tamamen konsantre olduğumuz ortamda çok rahat çalışıp daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Diagne'nin daha da istekli olması lazım"

Senegalli futbolcu Mbaye Diagne istekli oluşunun hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Daha da istekli olması lazım. Diagne Türkiye Ligi'nde önemli işler yapabilecek bir santrfor. Mustafa ile beraber ümit ederim daha çok istekli olurlar. Öyle olması gerek. Daha fazla işler bekliyoruz. 9 numaranın bir özelliği var. Onların olaya ısınmaları, daha çok mücadele etmelerinin tek sebebi goldür. Hiç kimsenin yapamadığı tedavilerini gol atarak yaparlar. Mustafa için de geçerli. Ümit ediyorum bu performansı yükselterek devam eder. O zaman bizde daha önemli işler yapar" açıklamasında bulundu.

Yabancı kuralıyla ilgili ise deneyimli teknik adam, "Burada matematiğe döneceğiz. Kendimiz göre bazı matematiklerimiz var. Yerlilerden çok önemli oyunculara sahibimiz. Çoğunu da bırakmak istemedik. Biz 15'e yakın geçen sene Türk ile oynadık. Türk kuralı diye çıkarmıştım. Türk kuralı gibi oynadık. Orada başka formüllerimiz var. Ayın 8'ine kadar bu formüller hayata geçebilir. Sadece Gedson ile ilgili değil, Türk oyucularla de ilgili de olabilir. Biz o konuya hazırız. Gerekirse bazen Türk kalecimizle çıkacağız. Mesela bazen Muslera, Uruguay'dan olağanüstü geç dönerse bir takım mecburi zamanlarda oluyor. 20 saat uçuyor. Kolay bir şey değil. Kalecilerimizi de kullanmayı düşünebiliriz. Oyunda da bir sıkıntımız olmayacak. Daha da alternatifler artabilir. Birileri bize katılabilir diye söylüyorum" dedi.

Genç futbolcuların hataları olacağını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu gençlerin hatası olacak. Bu gençler büyük hatalar yapacaklardır. İnşallah yapmazlar. Bizden çok stadın içerisinde bulunan Galatasaray taraftarı onları tolerans karşılaşmaları, affedici olmaları bizim için çok önemli. O yüzden onlara güveniyorum. Ben hep gençlere güvendim. Onların bu sevecen ve kazanmayı amaçlayan yaklaşımına tribünde ihtiyacımız var. Yeteneklerinden şüphe olmadığımıza göre alışma dönemine bu sabrı istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Ömer Florya için de önemli bir oyuncu"

Ömer Bayram ile ilgili de konuşan Terim, "Ömer bizim bir profesyonel, bir beyefendi, oynasın, oynamasın, müthiş bir takım oyuncusu. Oynuyor problem giriyor problem. Türkiye'de en fazla asist yapanlardan da biri. Ön yargılı olmamak lazım. Hocaya güvenleri tamdır. Bir bildiği vardır demek en doğrusudur. Ömer Florya için de önemli bir oyuncu. Ömer asist yaptı 2-1 yendik. Birçok asisti var. Bunları hak etmeyen bir oyuncu. Ömer 10 -11 numara değil miydi. 3 numara yaptık, milli takıma gitti. Galatasaray'da Patrick ile beraber 3 numarayı paylaşan bir oyuncu. İyi bir hücum beki. Kalmasının bir sebebi var. O da çok iyi şeyleri hak ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Fatih Terim: Yarınki maç bizim için gruplara kalma maçı, çok önemsiyoruz -1-
Fatih Terim: Yarınki maç bizim için gruplara kalma maçı, çok önemsiyoruz -1-
Fatih Terim: Yarınki maç bizim için gruplara kalma maçı, çok önemsiyoruz -1-
Fatih Terim: Yarınki maç bizim için gruplara kalma maçı, çok önemsiyoruz -1-

Galatasaray, Fatih Terim, Yatırım, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Yarınki maç bizim için gruplara kalma maçı, çok önemsiyoruz' -1- - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim: "Yarınki maç bizim için gruplara kalma maçı, çok önemsiyoruz" -1- - Son Dakika
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