Fatih Terim: "Yerli Yabancı Konusunu Kim Gündeme Getiriyorsa Ajandasına Bakmak Lazım"
8 dakika önce
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:03 Kaynak: AA
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