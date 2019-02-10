Son Dakika Haberleri: Fatih Terim: "Yerli Yabancı Konusunu Kim Gündeme Getiriyorsa Ajandasına Bakmak Lazım"

Fatih Terim: "Yerli Yabancı Konusunu Kim Gündeme Getiriyorsa Ajandasına Bakmak Lazım"

8 dakika önce

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:03 Kaynak: AA

Trabzonspor, Galatasaray, Fatih Terim, Spor
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