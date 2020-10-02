Fatih Terim, yönetime verdi veriştirdi: Bunu söylediğimde bazıları alınıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rangers maçı sonrası sarı kırmızılı yönetimin transfer politikasını eleştirdi.

Terim konuyla ilgili, "Yönetim transfer yapmak için uğraştı, olmadı. Özellikle satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık, bunu söyleyince alınıyorlar bazıları ama bu çok açık" ifadelerini kullandı.

Faslı futbolcu Belhanda'nın transferine de değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Belhanda'nın bildiği bir şey vardır, zaten yılan hikayesine döndü. Gitti, gidiyor, geldi, geliyor, yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice'e gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, belli olur" diye konuştu.

"AVRUPA MAÇINI BÖYLE OYNAYAMAZSINIZ"

Fatih Terim karşılaşma ile ilgili ise, "Özellikle ilk yarı çok iyi top oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıda 5-10 dakika haricinde oyunu kontrol eden bir Galatasaray vardı. Daha önce de söyledim. İyi bir takımla oynuyoruz. Beklediğimiz bazı oyuncuların performansı idare eder gibi olmamalıydı. Türkiye Ligi'ni bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Bir maç daha yok çünkü. İdare edilmez böyle maçlarda. Maalesef hiç yapmadığımız hatayı 50-60 arası yaptık. Sonra golü bulduk ama olmadı. Ardından başka bir oyuna geçtik, onu da çok iyi oynayamadık. Hakikaten çok üzgünüm, buradan başka bir skorla çıkabilirdik. Teknik adına, taktik adına herkes hazırdı, herkes motiveydi ama saha içinde 'idare etmek', bazı arkadaşlarımız için olmadı" dedi.