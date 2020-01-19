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Fatih Terim: "Yönetimle bir problemimiz yok"
6 saat önce
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Denizlispor maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:55 Kaynak: AA
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