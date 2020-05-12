FATİH TEZCAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI - Son Dakika

FATİH TEZCAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber: Yüksel KOÇ / DHA İstanbul İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında, sosyal medya üzerinden paylaştığı video nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Haber: Yüksel KOÇ/ DHA İstanbul İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında, sosyal medya üzerinden paylaştığı video nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan re'sen soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı , yaptığı yazılı açıklama ile halkın bir kesimini hedef alarak tehdit içerikli video paylaşan gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlattığını belirti. İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle: "Fatih Tezcan adlı şahsın halkın bir kesimini hedef alarak tehdit içerikli bir video yayınladığına dair 11.05.2020 tarihinden itibaren çeşitli internet siteleri ile sosyal medyada haber yapıldığının belirlenmesi üzerine 5271 "Fatih Tezcan adlı şahsın halkın bir kesimini hedef alarak tehdit içerikli bir video yayınladığına dair 11.05.2020 tarihinden itibaren çeşitli internet siteleri ile sosyal medyada haber yapıldığının belirlenmesi üzerine 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu 'nun 160. maddesi gereği işin gerçeğini araştırıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla adı geçen hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK.m.216) ile Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit (TCK.m.213) suçlarından re'sen 2020/68364 no.lu soruşturma başlatılmıştır."



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı

Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı

Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi

Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı

Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu

Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü