Fatih, Topkapı Kaleiçi'nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. - Son Dakika

Fatih, Topkapı Kaleiçi'nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. STANBUL) - Fatih, Topkapı Kaleiçi'nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. Surlardan düşen kaya parçaları yola düşerken yoldan geçen aracın olmayışı olası bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşlar kaya parçalarını yoldan kaldırırken olaya yerine polis ekipleri sevk edildi.