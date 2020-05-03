Fatih, Topkapı Kaleiçi'nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. - Son Dakika

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Fatih, Topkapı Kaleiçi'nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi.
6 saat önce
Fatih, Topkapı Kaleiçi'nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi.
Fatih, Topkapı Kaleiçi'nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. STANBUL) - Fatih, Topkapı Kaleiçi'nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. Surlardan düşen kaya parçaları yola düşerken yoldan geçen aracın olmayışı olası bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşlar kaya parçalarını yoldan kaldırırken olaya yerine polis ekipleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 01:48 Kaynak: İHA
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