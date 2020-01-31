Fatih Tultak MKE Ankaragücü'nde - Son Dakika
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Fatih Tultak MKE Ankaragücü'nde

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'dan Fatih Tultak'ı transfer döneminin son gününde renklerine bağladı.

Fatih Tultak MKE Ankaragücü'nde, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'dan Fatih Tultak'ı transfer döneminin son gününde renklerine bağladı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un 2001 doğumlu milli oyuncusu Fatih Tultak, MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. Tultak, Ankara ekibi ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, MKE Ankaragücü, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:43 Kaynak: İHA
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