Fatih Tultak MKE Ankaragücü'nde
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'dan Fatih Tultak'ı transfer döneminin son gününde renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:43 Kaynak: İHA
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'dan Fatih Tultak'ı transfer döneminin son gününde renklerine bağladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un 2001 doğumlu milli oyuncusu Fatih Tultak, MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. Tultak, Ankara ekibi ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. - KARABÜK
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