'Fatih', 'Türkali-4'te sondaja başladı - Son Dakika

'FATİH' sondaj gemisi, Karadeniz'deki yeni tespit kuyusu 'Türkali-4'te sondaja başladı.

'Fatih' sondaj gemisi, Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu 'Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşıp, 77 günde buradaki çalışmayı bitirdi. İkinci derin deniz tespit kuyusu 'Türkali-2'de 3 bin 950 metre derinliğe ulaşarak, rezerv tespit çalışmalarını tamamlayan 'Fatih', yeni keşifler için 'Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda görev aldı. 'Fatih', burada 'Amasra-1' kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Sondaj gemisi, 28 Mayıs'tan itibaren ise 'Sakarya Gaz Sahası'ndaki 'Türkali-3'te sondaj çalışması yaptı.