İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler her iki sürücüyü de hastaneye kaldırdı. Motosikletli Burak Sabay hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Unkapanı, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri - Son Dakika

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