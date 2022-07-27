Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri - Son Dakika
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Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri

27.07.2022 18:22

İstanbul Fatih'de motosikletiyle tek tekerlek üzerinde yol alan sürücü, sokaktan çıkan otomobille çarpıştı. Yaşamını yitiren 24 yaşındaki Burak Sabay, kılınan cenaze namazından sonra defnedildi. Kaza, saniye saniye sürücünün kaskındaki kameraya kaydedildi.

Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde otomobil sürücüsü ara sokaktan bulvara çıktığı sırada motosikletli 24 yaşındaki Burak Sabay'la çarpıştı. Burak Sabay, yola savrulurken diğer sürücü otomobilinde sıkıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler her iki sürücüyü de hastaneye kaldırdı. Motosikletli Burak Sabay hastanede hayatını kaybetti.

ÖN TEKERİNİ KALDIRARAK İLERLEDİĞİ ANLAR KAYDEDİLDİ

Kaza motosikletli Burak'ın kaskındaki kameraya yansıdı. Görüntülerde Burak Sabay'ın ön tekerini kaldırarak ilerlediği, ara sokaktan çıkan otomobile çarptığı yer aldı.

Unkapanı'ndaki motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden genç için Kağıthane Gürsel Mahallesi'ndeki Selamet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gencin cenazesi Sarıyer Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gencin cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Motosikletle tek teker üzerinde gitmeye çalışırken kaza yapan sürücünün son anları kamerada
Motosikletle tek teker üzerinde gitmeye çalışırken kaza yapan sürücünün son anları kamerada
Motosikletle tek teker üzerinde gitmeye çalışırken kaza yapan sürücünün son anları kamerada
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Kaynak: İHA

Unkapanı, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri - Son Dakika
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