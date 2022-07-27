Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde otomobil sürücüsü ara sokaktan bulvara çıktığı sırada motosikletli 24 yaşındaki Burak Sabay'la çarpıştı. Burak Sabay, yola savrulurken diğer sürücü otomobilinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler her iki sürücüyü de hastaneye kaldırdı. Motosikletli Burak Sabay hastanede hayatını kaybetti.
Kaza motosikletli Burak'ın kaskındaki kameraya yansıdı. Görüntülerde Burak Sabay'ın ön tekerini kaldırarak ilerlediği, ara sokaktan çıkan otomobile çarptığı yer aldı.
Hayatını kaybeden genç için Kağıthane Gürsel Mahallesi'ndeki Selamet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gencin cenazesi Sarıyer Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gencin cenazesinde gözyaşları sel oldu.
Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri - Son Dakika