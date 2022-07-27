Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı 'nda dün akşam saatlerinde 34 LM 6245 plakalı otomobil sürücüsü ara sokaktan bulvara çıktığı sırada motosikletli 24 yaşındaki Burak Sabay'la çarpışmıştı. Burak Sabay, yola savrulurken diğer sürücü otomobilinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler her iki sürücüyü de hastaneye kaldırdı. Motosikletli Burak Sabay hastanede hayatını kaybetti. Kaza motosikletli Burak'ın kaskındaki kameraya yansımıştı. Görüntülerde Burak Sabay'ın ön tekerini kaldırarak ilerlediği, ara sokaktan çıkan otomobile çarptığı yer almıştı.

Kaynak: İHA

Unkapanı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Unkapanı'ndaki motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi - Son Dakika

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