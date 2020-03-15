Fatih Ürek: 1 metreden fazla yaklaşmayın
6 saat önce
Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen şarkıcı, virüse karşı aldığı önlemleri sıraladı: "1 metreden fazla yaklaştırmıyorum kimseyi yanıma. 25-26 tane konserimizi iptal ettik. Ama önemli olan sağlık."
Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen şarkıcı, virüse karşı aldığı önlemleri sıraladı: "1 metreden fazla yaklaştırmıyorum kimseyi yanıma. 25-26 tane konserimizi iptal ettik. Ama önemli olan sağlık."
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:07
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