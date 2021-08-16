Üye Girişi
Fatih Ürek Ayvalık'ı salladı - Son Dakika

Fatih Ürek Ayvalık'ı salladı

16.08.2021 09:15
Fatih Ürek Ayvalık'ı salladı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'nin öncülüğünde bir konser veren ünlü şarkıcı Fatih Ürek, birbirinden hareketli şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'nin öncülüğünde bir konser veren ünlü şarkıcı Fatih Ürek, birbirinden hareketli şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu.

Ayvalık Belediyesi'ne ait açık hava tiyatrosunda verdiği konserde yaklaşık 3 bin kişiye seslenen ünlü şarkıcı, pandemi nedeniyle zor günler yaşandığını ve herkesin mutlaka aşılarını yaptırması gerektiğini vurguladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin'in de aralarında bulunduğu binlerce hayranına kendine has danslarıyla müzik ziyafeti veren Fatih Ürek, muhabirimize özel yaptığı açıklamalarda, Ayvalık'a konser vermek için geldiğinde bir türlü kalıp da bu güzel ilçede dinlenebilmeye fırsat bulamadığını söyledi.

"HALK KONSERLERİ SÜRECEK"

Ayvalık'ın Kazdağları'ndan gelen tertemiz oksijenle yüklü havanın son derece şifa verici olduğunu kaydeden Fatih Ürek, gazinolarda sahne alırken, halk konserleri fikrinin Harbiye Açık Hava ile ortaya çıktığını belirtti.

Harbiye'de verdiği konserin ardından halk konserleri serisine başlamadan önce ön yargılarının da var olduğunu itiraf eden Ürek, "Bunun ardından bir takım sorunlar ortaya çıktı. Pandemi girdi araya ve bir türlü bu halk konserlerine başlayamamıştık. Bir de benim yaz konserlerim, kış mevsiminde belli oluyor. Zaman bulamıyordum. Bu sene pandemi sürecinde çok belirsizlikler yaşadık. Tam konser vermeyi planlarken, sokağa çıkma kısıtlamaları ve pandemiye karşı alınan önlemlere takıldık. Bu yüzden de bir buçuk sene boyunca oturduk ve hiçbir şey yapamadık. Ondan sonra Harbiye konserini yaptık. Ama ondan önce de ben, özel şirketlerin halk konserlerini yaptım. Hatta bu bölgede de Edremit'e kadar geldim. Çok ciddi kitlelere konserler verdim. O konserlere 10-15 binlere ulaşan dinleyiciler geldi. Şimdi ben halk konserleri verebiliyorum. Beni kulüp ve gazinoda seyredemeyen insanlar, açık hava tiyatrolarında ve sahnelerde görmek istiyorlar. Çok da iyi ve keyifli oluyor. Tabi bu arada Ayvalık'ta olmak da son derece mutlu etti beni" dedi.

Halk konserlerinin devam edeceğini vurgulayan Fatih Ürek, "Malum buralar yazlık bölgeler. Ben biraz da Anadolu'ya doğru gitmek istiyorum. Anadolu'da da özel mekanlarda bu tür konserleri vermek istiyorum ama tüm bunlar organizasyon işidir" ifadelerini kullandı.

Birçok sinema, televizyon ve benzeri projelerle ilgili tekliflerin geldiğini anlatan Fatih Ürek, "Ama pandemi nedeniyle ortalık biraz kaynıyor. Bu yüzden de biraz beklemedeyim. Sahnede biraz daha olup, daha sonra televizyona tamamen yönleneceğim" dedi.

"BİZ İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Korona virüs belasının dünyanın başına gelmiş en büyük musibetlerden biri olduğunu savunan Ürek, herkesin mutlaka ama mutlaka aşı olması gerektiğini vurgulayarak, "Yapılan açıklamalara göre korona virüse yakalanıp da hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inin aşı olmadığı belirtiliyor. Bu yüzden de herkesin aşılarını yaptırmaları gerektiğine tüm kalbimle inanıyorum. Bununla birlikte son zamanlarda çıkan orman yangınları felaketleri de son derece üzücü. Böyle zamanlarda sahneye çıkıp şarkı söylemek durumunda kalkıyoruz. Ama bu bizim için bir eğlence değil. Sonuçta biz işimizi yapıyoruz. Yapmak da zorundayız. Her konserde onlarca insan görev yapıyor ve bunlar ekmek yiyorlar. Böylesi felaketlerin yaşandığı dönemlerde daha önceden programlanan konserlere çıktığımızda bize sanki kötü bir şey yapmışız gibi davranıyorlar. Ama hayır biz kötü bir şey yapmıyoruz. Dediğim gibi işimizi yapıyoruz. Bu yüzden de insanlar bu konuda bizlere kötü bir şey söylememeliler" diye konuştu.

"DEMET'İ TANIMIYORUM"

Ünlü şarkıcı, Demet Akalın ile ilgili sorulan bir soruya ise, "Ben onu tanımıyorum" cevabını vermekle yetindi.

(Suat Salgın/İHA)

Fatih Ürek Ayvalık'ı salladı
Fatih Ürek Ayvalık'ı salladı
Fatih Ürek Ayvalık'ı salladı
Fatih Ürek Ayvalık'ı salladı
Fatih Ürek Ayvalık'ı salladı
Fatih Ürek Ayvalık'ı salladı
Fatih Ürek Ayvalık'ı salladı

Ayvalık Belediyesi, Fatih Ürek, Pandemi, Konser, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Ürek Ayvalık'ı salladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı 09:09 Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi 08:49 Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı 08:06 Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde yüz yüze eğitim ve aşı olmayanlara getirilecek yeni kısıtlamalar var 07:39 Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde yüz yüze eğitim ve aşı olmayanlara getirilecek yeni kısıtlamalar var Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı 07:19 Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım 22:58 Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı 22:56 Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Afganistan'ı ele geçiren Taliban, ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştiriyor 21:12 Afganistan'ı ele geçiren Taliban, ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştiriyor

Son Dakika Haberleri
09:30 Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek
09:09 Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı
09:07 Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı
08:53 Parkta başlayan kavga kanlı bitti! Tartıştığı adamı boynundan bıçaklayıp kaçmaya çalışırken otobüs çarptı
08:48 Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi
08:47 Pençe-Şimşek Operasyonu'ndan yürek parçalayan haber! Bir askerimiz şehit oldu
08:22 ABD, Afganistan'daki tahliyeye destek için bin asker daha gönderiyor
08:20 Hande Yener, trafik nedeniyle geç kaldığı konserine otostop çekerek ulaştı
08:05 Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı
07:38 Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde yüz yüze eğitim ve aşı olmayanlara getirilecek yeni kısıtlamalar var
Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek         
09:30
Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı         
09:08
Hande Yener, trafik nedeniyle geç kaldığı konserine otostop çekerek ulaştı Hande Yener, trafik nedeniyle geç kaldığı konserine otostop çekerek ulaştı         
08:21
Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk         
07:45
65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi         
07:25
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakemine tepki yağıyor! Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının isyanı çok büyük Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakemine tepki yağıyor! Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının isyanı çok büyük         
00:16
Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim         
22:57
Tam 1,5 metre çapında ve 80 kilo! Nil Kaplumbağası denizin dibinden zor çıkarıldı Tam 1,5 metre çapında ve 80 kilo! Nil Kaplumbağası denizin dibinden zor çıkarıldı         
22:35
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti         
20:46
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı         
20:01
Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor         
17:48
Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı         
17:21
Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.         
16:23
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 09:38:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Ürek Ayvalık'ı salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement