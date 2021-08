Fatih Ürek Ayvalık'ı salladı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'nin öncülüğünde bir konser veren ünlü şarkıcı Fatih Ürek, birbirinden hareketli şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu.

Ayvalık Belediyesi'ne ait açık hava tiyatrosunda verdiği konserde yaklaşık 3 bin kişiye seslenen ünlü şarkıcı, pandemi nedeniyle zor günler yaşandığını ve herkesin mutlaka aşılarını yaptırması gerektiğini vurguladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin'in de aralarında bulunduğu binlerce hayranına kendine has danslarıyla müzik ziyafeti veren Fatih Ürek, muhabirimize özel yaptığı açıklamalarda, Ayvalık'a konser vermek için geldiğinde bir türlü kalıp da bu güzel ilçede dinlenebilmeye fırsat bulamadığını söyledi.

"HALK KONSERLERİ SÜRECEK"

Ayvalık'ın Kazdağları'ndan gelen tertemiz oksijenle yüklü havanın son derece şifa verici olduğunu kaydeden Fatih Ürek, gazinolarda sahne alırken, halk konserleri fikrinin Harbiye Açık Hava ile ortaya çıktığını belirtti.

Harbiye'de verdiği konserin ardından halk konserleri serisine başlamadan önce ön yargılarının da var olduğunu itiraf eden Ürek, "Bunun ardından bir takım sorunlar ortaya çıktı. Pandemi girdi araya ve bir türlü bu halk konserlerine başlayamamıştık. Bir de benim yaz konserlerim, kış mevsiminde belli oluyor. Zaman bulamıyordum. Bu sene pandemi sürecinde çok belirsizlikler yaşadık. Tam konser vermeyi planlarken, sokağa çıkma kısıtlamaları ve pandemiye karşı alınan önlemlere takıldık. Bu yüzden de bir buçuk sene boyunca oturduk ve hiçbir şey yapamadık. Ondan sonra Harbiye konserini yaptık. Ama ondan önce de ben, özel şirketlerin halk konserlerini yaptım. Hatta bu bölgede de Edremit'e kadar geldim. Çok ciddi kitlelere konserler verdim. O konserlere 10-15 binlere ulaşan dinleyiciler geldi. Şimdi ben halk konserleri verebiliyorum. Beni kulüp ve gazinoda seyredemeyen insanlar, açık hava tiyatrolarında ve sahnelerde görmek istiyorlar. Çok da iyi ve keyifli oluyor. Tabi bu arada Ayvalık'ta olmak da son derece mutlu etti beni" dedi.

Halk konserlerinin devam edeceğini vurgulayan Fatih Ürek, "Malum buralar yazlık bölgeler. Ben biraz da Anadolu'ya doğru gitmek istiyorum. Anadolu'da da özel mekanlarda bu tür konserleri vermek istiyorum ama tüm bunlar organizasyon işidir" ifadelerini kullandı.

Birçok sinema, televizyon ve benzeri projelerle ilgili tekliflerin geldiğini anlatan Fatih Ürek, "Ama pandemi nedeniyle ortalık biraz kaynıyor. Bu yüzden de biraz beklemedeyim. Sahnede biraz daha olup, daha sonra televizyona tamamen yönleneceğim" dedi.

"BİZ İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Korona virüs belasının dünyanın başına gelmiş en büyük musibetlerden biri olduğunu savunan Ürek, herkesin mutlaka ama mutlaka aşı olması gerektiğini vurgulayarak, "Yapılan açıklamalara göre korona virüse yakalanıp da hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inin aşı olmadığı belirtiliyor. Bu yüzden de herkesin aşılarını yaptırmaları gerektiğine tüm kalbimle inanıyorum. Bununla birlikte son zamanlarda çıkan orman yangınları felaketleri de son derece üzücü. Böyle zamanlarda sahneye çıkıp şarkı söylemek durumunda kalkıyoruz. Ama bu bizim için bir eğlence değil. Sonuçta biz işimizi yapıyoruz. Yapmak da zorundayız. Her konserde onlarca insan görev yapıyor ve bunlar ekmek yiyorlar. Böylesi felaketlerin yaşandığı dönemlerde daha önceden programlanan konserlere çıktığımızda bize sanki kötü bir şey yapmışız gibi davranıyorlar. Ama hayır biz kötü bir şey yapmıyoruz. Dediğim gibi işimizi yapıyoruz. Bu yüzden de insanlar bu konuda bizlere kötü bir şey söylememeliler" diye konuştu.

"DEMET'İ TANIMIYORUM"

Ünlü şarkıcı, Demet Akalın ile ilgili sorulan bir soruya ise, "Ben onu tanımıyorum" cevabını vermekle yetindi.

(Suat Salgın/İHA)