Son Dakika Haberleri: Fatih Ürek bayramın 1'inci günü tatilcileri coşturdu
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Fatih Ürek bayramın 1'inci günü tatilcileri coşturdu

10 dakika önce

Kurban Bayramının 1'inci günü Bodrum'da sahne alan Fatih Ürek tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Fatih Ürek bayramın 1'inci günü tatilcileri coşturdu, System.String[]
Kurban Bayramının 1'inci günü Bodrum'da sahne alan Fatih Ürek tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kurban Bayramının 1'inci günü Bodrum Rixos Premium'da sahne alan Fatih Ürek tatilcileri coşturdu. Hayranlarıyla buluşan Ürek'in sahne şovları büyük beğeni topladı. Sevilen şarkılarını söyleyen ve tatilcilerle bol bol sohbet eden Ürek, esprileriyledir herkesi kahkahalara boğdu. Bir an olsun yerinde durmayan Ürek bazı şarkıları sevenleriyle bereber söyledi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Ürek "Herkesin bayramını kutlu olsun. Hep böyle mutlu olun. Rixos Premium Bodrum'da sizlerle olmak beni mutlu ediyor. Sizleri en içten dileklerimle kucaklıyorum" dedi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:06 Kaynak: İHA
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