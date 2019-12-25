Fatih Ürek'i sinirlendiren olay! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Fatih Ürek'i sinirlendiren olay! - Son Dakika Magazin

Fatih Ürek'i sinirlendiren olay!

6 saat önce

Fatih Bey, mutfakta gelinlerin yemeği nasıl yaptıklarını kontrol ediyordu.

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Fatih Bey, mutfakta gelinlerin yemeği nasıl yaptıklarını kontrol ediyordu. Bir gelinin masasına geldiğinde gördükleri onu çok şaşırttı. Yemek koordinatörünün tarif ettiği şekilde yapmadığını gördü. İki parçadan oluşan yemeğin ikisinin de hatalı olması ufak ufak kendisini sinirlendi. Puanlama sonrası ise, hatalarını anlattığı geline karşı yaptığı hatadan dolayı tatlı tatlı serzenişte bulundu.


Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:44 
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