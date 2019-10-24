Fatih Ürek'in acı dolu anları!

Fatih Bey, mutfağa girerek gelinleri kontrol etmeye başladı. Aysu'nun yemeğini yaparken yavaş hareket ettiğini gördü. Ona yardım etmek için patateslerini soymaya başladı. Bu sırada konuşmaya da devam eden Fatih Bey, patatesleri doğrarken acı içinde bağırdı. Gelinler bu acı çığlığa döndüler. Aysu ve Melike yardım amaçlı onun yanına gittiler. İşte gelinleri çok korkutan o anlar...



