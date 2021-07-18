Fatih Ürek isyan etti

Şarkıcı Fatih Ürek, önceki akşam Yalıkavak Mücverde sevenleriyle buluştu. Hareketli şarkılarıyla sahneye çıkan Ürek, sahnesinin ilk bölümünde konuklarına eğlenceli dakikalar yaşattı. Sanatçı şarkı aralarında misafirlerle sohbet etmeyi ve şakalaşmayı ihmal etmezken, Bodrum'daki nüfus yoğunluğuna isyan etti.

Şarkıcı, "Dışarıda aşırı bir trafik var, ben otuz yıllık Bodrumluyum burada böyle trafik görmedim" dedi. Ürek, kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Seda Sayan'dan sahneye davet etti. Sayan, oturduğu yerden mikrofonu alarak, "Öncelikle herkesten çok özür diliyorum, beni bu gece mazur görün. Bu gecede ben eğleneyim, Fatih"i dinleyeyim" diyerek kibarca teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ı sahneye davet etti.