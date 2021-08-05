Bayhan Prodüksiyon Organizasyonuyla Harbiye Yıldızlar Geçidi konser serisinde önceki akşam Fatih Ürek , sahnedeydi. Sahnede 35'inci yılının şerefine kariyerinden ilk kez Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıkan eğlence hayatının bir numaralı ismi Ürek'i cemiyet hayatından dostları ve hayranları yalnız bırakmadı. Fatih Ürek, sahnede Tanju Babacan imzalı özel tasarım dört kostüm giydi. Özellikle nazar boncuklu kostümü çok beğenildi.

1.5 litre su ile yangın söndüren kahramanlara ithaf etti

Bodrum, Muğla, Marmaris, Sahneye fidanlarla çıkan Ürek, konsere gelen müzikseverlerle hep bir ağızdan 'Memleketim' şarkısını söyledi. Gelen konukların gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı. Yangında savaş veren itfaiyeciler, 1.5 litre su taşıyarak yangını söndürmeye çalışan kahramanlara çok teşekkür eden ve alkış isteyen Ürek; "Tüm dünyayı 1.5 senedir etkisi altına alan pandemiden ülkece daha kurtulamamışken, son bir haftadır ülkemizin dört bir yanından acı haberler geliyor. Manavgat Kütahya 'da çıkan yangınlar hepimizi derinden yaraladı. Ağaçlar, yangından evlerini kaybeden insanlar, ormanlar ve kendi evlerinde yaralanan ve yanan hayvanlar. Diyecek bir şey bulamıyorum bu yaşadıklarımıza. Biz Türk halkı olarak, hep beraber yangınla savaştık ve savaşmaya devam ediyoruz. Biz büyük bir milletiz, inanıyorum ki yaralarımızı en kısa zamanda saracağız" dedi.

Bu akşam şov yok

İlk Harbiye performansı için planladığı şovları iptal ettiğini dile getiren Ürek; "Ülkemizin her bir yeri ayrı ayrı yanıyor, kalbimiz, ciğerimiz yanıyor. Bu akşam için çeşitli şovlar hazırlamıştık ama hiç birisini yapmayacağız. Şov ekibimizin hiç birisini mağdur etmedik. Ama bu akşam şov yok. Müzik ile yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

Anlamlı bağış