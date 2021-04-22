Fatih Uygun: "Bir sezonun emeğine yazık oldu" - Son Dakika

Fatih Uygun: "Bir sezonun emeğine yazık oldu"

22.04.2021 09:38
Fatih Uygun:

3. Lig'de 2-1 konuk ekibin galibiyetiyle biten karşılaşmanın ardından Belediye Derincespor Teknik Direktörü Fatih Uygun, "Bir sezonun emeği bu maçta bitti gibi" ifadelerini kullanırken, Ofspor Teknik Direktörü Kadir Kar "Play-Off'u garantiledik, sıra şampiyonlukta" dedi.

3. Lig'de 2-1 konuk ekibin galibiyetiyle biten karşılaşmanın ardından Belediye Derincespor Teknik Direktörü Fatih Uygun, "Bir sezonun emeği bu maçta bitti gibi" ifadelerini kullanırken, Ofspor Teknik Direktörü Kadir Kar "Play-Off'u garantiledik, sıra şampiyonlukta" dedi.

Fatih Uygun: "Bir sezonun emeğine yazık oldu"

3.Lig'te 2-1 Ofspor'un deplasman galibiyetiyle sonuçlanan kritik 28. hafta maçının ardından değerlendirmede bulunan Belediye Derincespor Teknik Direktörü Fatih Uygun, "Maçın genelinin bu şekilde geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda da, ikinci yarıda da oyunun hakimiyeti bizdeydi. Bireysel hatalarımızdan dolayı yediğimiz iki gol ve sonuç bu. Söylenecek bir şey yok. Futbol böyle skorlara meyilli bir oyun. Ama yazık oldu. Bir sezonun emeği bu maçta hemen hemen bitti gibi. Çok zor geçecek son iki hafta var" diye konuştu.

Son haftalarda takımdaki düşüşün nedenleriyle ilgili ise Uygun, "Sadece saçma sapan goller yedik. Olmadık maçlarda, olmayacak yerlerden, beklemediğimiz şekilde yediğimiz goller oldu. Kendi hatalarımızdan dolayı bu duruma geldik. Rakipler bizi yenmedi, biz kendi kendimizi yendik. Çok fazla diyecek bir şey yok. Geçmiş olsun. Son iki hafta da çıkıp aslanlar gibi maçımızı oynayacağız. Kim ne yaparsa yapsın. Bütün takımlar gibi biz de galibiyet için sahaya çıkacağız" sözlerini kaydetti.

Kadir Kar: "Play-Off'u garantiledik"

Ofspor Teknik Direktörü Kadir Kar ise, "Grubun play-off takımının iddialı iki ekibinden biriydik. Zor maça geleceğimizi biliyorduk. Eksiklerimiz vardı. Sakat ve cezalı oyuncu sayımız fazlaydı. Ama iyi hazırlandık. Belediye Derincespor'un kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu çok iyi biliyorduk. Maça dengeli başladık. Sabırlı oynadık. Şans verdiğim oyuncu arkadaşlarım da inanılmaz mücadele ortaya koydu. Onlar adına da mutluyum. İlk 5'i garantiledik. Önümüzdeki iki maç var. Bizim ilk etaptaki hedefimiz play-off oynamaktı. Şimdiki hedefimiz ise play-off'ta sonuna kadar gidip o büyük final sahnesinde şampiyon olmak" dedi.

"Derince adına gerçekten üzülürüm"

Maçta Belediye Derincespor'lu oyuncuların 'gol' itirazına rağmen hakemin golü vermediği pozisyonla ilgili görüşlerini de paylaşan teknik direktör Kar, "Hakemler hakkında çok konuşan teknik adam değilim. Kendi açımızdan baktığım zaman; evet belki iki takım aleyhine de basit çalınmış ya da çalışmamış fauller olabilir ama hakemin genel anlamda maça büyük etki ettiğini düşünmüyorum. Fakat rakibimizin bir gol pozisyonu var, içerden çıkartılan. Bende fotoğraflardan gördüm. Hakem görmemiştir diye düşünüyorum. Art niyet aramıyorum. Ama eğer golse ve verilmemişe Derince adına gerçekten üzülürüm. Öte yandan biz 1-0'dan gelip 2-1 kazandık. O gol olsaydı yine başka hamleler yapıp maçı kendi lehimize çevirmeyi deneyecektik. Ki başarırdık. Derincespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Umarım hak ettikleri olur ve play-off oynamayı başarırlar. Camia da, kulüp de, teknik kadro da bunu hak ediyor. Onların da yolu açık olsun" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Fatih Uygun: Bir sezonun emeğine yazık oldu
Fatih Uygun: Bir sezonun emeğine yazık oldu
Fatih Uygun: Bir sezonun emeğine yazık oldu

Derincespor, Play Off, Ofspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Uygun: 'Bir sezonun emeğine yazık oldu' - Son Dakika Spor


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