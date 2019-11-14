Fatih Üzüm'ün acı günü
6 saat önce
AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm'ün amcası Bilal Üzüm vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:31 Kaynak: İHA
AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm'ün amcası Bilal Üzüm vefat etti.
82 yaşında sağlık sorunlarından dolayı vefat eden Bilal Üzüm'ün cenaze namazına protokol üyeleri ve yakınları katıldı. Bilal Üzüm'ün cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - KAYSERİ
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