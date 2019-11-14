Fatih Üzüm'ün acı günü

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm'ün amcası Bilal Üzüm vefat etti.



82 yaşında sağlık sorunlarından dolayı vefat eden Bilal Üzüm'ün cenaze namazına protokol üyeleri ve yakınları katıldı. Bilal Üzüm'ün cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - KAYSERİ