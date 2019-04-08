Fatih Vatan Caddesi'nde Bulunan Bir Kebapçının Bacasında Yangın Çıktı.
29 dakika önce
Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan bir kebapçının bacasında yangın çıktı.
Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan bir kebapçının bacasında yangın çıktı. Binanın dış cephesini saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA
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