Fatih Vatanspor'dan Hakkari'ye Destek

Futbolda Kadınlar 1'nci Lig takımlarından Fatih Vatanspor, Hakkari'nin Kırıkdağ Köyü'nde Şehit Yarbay Mesut Kuru İlkokulu'na destek kampanyası düzenledi.





Futbolda Kadınlar 1'nci Lig takımlarından Fatih Vatanspor, Hakkari'nin Kırıkdağ Köyü'nde Şehit Yarbay Mesut Kuru İlkokulu'na destek kampanyası düzenledi.



Vatanspor Kulübü Başkanı Hasan Büyükdoğan, "Malzemeleri temin ettik ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Fatih Vatanspor olarak bunu üstlendiğimiz için de kendimizi mutlu hissediyoruz" dedi.



KARTAL: SPORUN DOSTLUK VE KARŞELİK OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN BUNU HAYATA GEÇİRDİK



Futbol hakemliğini bıraktıktan sonra camianın içinde kalan ve hizmetler vermeye devam eden spor adamı Binali Kartal, köydeki gençlere spor malzemesi, kitap ve kalem desteği göndermek için kampanya yaptıklarını ifade ederek, "Kadınlar 1'nci Lig mücadelesi için 10 Mart'ta Fatih Vatanspor, Hakkarigücü ile karşılaşmak üzere Hakkari'ye gitti. Orada çok sıcak karşılandık. Orada da Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi hakem arkadaşlarımız vardı. Hakem arkadaşımız Olcay Yıldırım bizi bir köye davet etti. Fatih Vatanspor Başkanı Hasan Bey, Hasan Uzun ile bizi görevlendirdi. Köye gittiğimizde futbola çok yatkın ve futbolu çok seven gençleri gördük. Yanımızda bir tane top götürmüştük ve onu hediye ettik. Fatih Vatanspor Yönetim Kurulu bir karar aldı ve köydeki gençlerimize spor malzemesi, kitap ve kalem göndermek için bir planlama yaptılar. Onu hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hasan başkan, Haydar Bey, Hakan Ergin ve Mehmet Saka ile birlikte bunu gerçekleştiriyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Orada yaşayan kardeşlerimizle spor aracılığıyla birliktelik sağlamak amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Sporun birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik olduğunu göstermek için böyle bir organizasyonu hayata geçirdik" diye konuştu.



BÜYÜKDOĞAN: MALZEMELERİ TEMİN ETTİK VE BUNUN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ



Fatih Vatanspor Başkanı Hasan Büyükdoğan da, destek kampanyasıyla ilgili olarak şunları söyledi;



"Fatih Vatanspor olarak 10 Mart'ta Hakkari'ye 1'nci Lig mücadelesine gittik. Binali Kartal hocamızın öğrencilerinden bir hakem kardeşimiz maçımıza gelmişti. Ayrıca kendisi Hakkari'nin Kırıkdağ Köyü'nde Şehit Yarbay Mesut Kuru İlkokulu'nda öğretmenlik de yapıyor. Orada bazı eksiklikler olduğunu biz de gördük ancak kendisi de söyledi. Binali hocam ve diğer yöneticilerimizle birlikte eneler yapabileceğimiz konusunda istişareler yaptık. Defter, kalem, kitap ve futbol malzemelerini nasıl toplar ve göndeririz diye konuştuk, toplardık ve oraya ulaştıracağız. Malzemeleri temin ettik ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Fatih Vatanspor olarak bunu üstlendiğimiz için de kendimizi mesut hissediyoruz" açıklamasını yaptı.



- İstanbul

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