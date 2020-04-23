Fatih ve Bayrampaşa'da polis İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında saat 21.00'da polis ekipleri Bayrampaşa ve Fatih'te İstiklal Marşı okudu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında tüm Türkiye saat 21.00'da balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar balkonlarına çıktığı sırada sokak, cadde ve kamu binalarında görevli olan polis ekipleri de vatandaşlara eşlik etti. Ayasofya Meydanı'nda ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nde esas duruşa geçerek bekleyen polis mangası, emirle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

- Yurttaş