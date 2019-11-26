Fatih ve Beyoğlu merkezli uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı// Ek bilgilerle

BEYOĞLU VE FATİH MERKEZLİ 7 İLÇE

Fatih ve Beyoğlu merkezli toplamda 7 ilçede yapılan operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapan polis adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon kapsamında Fatih Ayvansaray Mahallesi Limoncu Hüseyin Sokak'ta bulunan iki katlı bir binaya ve Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katına operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesine götürüldü.

- İstanbul