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Fatih ve Beyoğlu merkezli uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı// Ek bilgilerle
6 saat önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Beyoğlu ve Fatih merkezli 7 ilçede zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:43 Kaynak: DHA
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, sabah saatlerinde Beyoğlu
ve Fatih merkezli 7 ilçede zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 50 adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Sabah
saatlerinde Vatan Caddesi
'nde bulunan emniyet yerleşkesinde bir araya gelen Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
BEYOĞLU VE FATİH MERKEZLİ 7 İLÇE
Fatih ve Beyoğlu merkezli toplamda 7 ilçede yapılan operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapan polis adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon kapsamında Fatih Ayvansaray Mahallesi Limoncu Hüseyin Sokak'ta bulunan iki katlı bir binaya ve Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katına operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesine götürüldü.
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