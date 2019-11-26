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Fatih ve beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

* Fatih ve Beyoğlu'nda zehir tacirlerine yönelik bir çok adrese eş zamanlı operasyon yapan narkotik ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

* Fatih ve Beyoğlu'nda zehir tacirlerine yönelik bir çok adrese eş zamanlı operasyon yapan narkotik ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ozan URAL- Ertan KILIÇ/ İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında çok sayıda torbacı diye tabir edilen sokak satıcısı gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bir araya gelen Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

FATİH VE BEYOĞLU'NDA OPERASYON

Fatih ve Beyoğlu'nda yapılan operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapan polis adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon kapsamında Fatih Ayvansaray Mahallesi Limoncu Hüseyin Sokak'ta bulunan iki katlı bir binaya ve Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katına operasyon yapıldı.

Fatih ve beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Narkotik, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:01 Kaynak: DHA
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