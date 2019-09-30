Son Dakika Haberleri: Fatih ve oruç reis'e iha koruması
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Fatih ve oruç reis'e iha koruması

49 dakika önce

DOĞU Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerine, Deniz Karakol Uçakları ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) eşliğinde Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.

Fatih ve oruç reis'e iha koruması, System.String[]

DOĞU Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerine, Deniz Karakol Uçakları ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) eşliğinde Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerimize Deniz Karakol Uçakları ve İHA'ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor" denildi.

Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:19 Kaynak: DHA
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