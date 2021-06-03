Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri görevinin başında - Son Dakika

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında kullanılan Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik arama gemileri faaliyetlerini sürdürüyor

Hidrokarbon arama serüvenine 2018'de Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle başlayan Türkiye ilk derin deniz sondajını Fatih gemisiyle, Akdeniz Alanya-1 kuyusunda yapmıştı. Sonrasında Akdeniz'de Magosa-1 ve Narlıkuyu-1 kuyularında sondajını tamamlayan Fatih, İstanbul'un fetih yıl dönümü olan 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e geçti.

Karadeniz'de ilk olarak Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 kuyusunda sondaj gerçekleştiren Fatih, bu kuyuda toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. Türkali-1, Türkali-2 ve Kuzey Sakarya sahanındaki Amasra-1 kuyularında sondajını tamamlayan Fatih, şu anda çalışmalarına Türkali-3 kuyusunda devam ediyor.

Türkiye'nin Karadeniz'deki diğer sondaj gemisi Kanuni ise Kasım 2020'de Karadeniz'e geçti. Karadeniz'de bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, Mayıs ayında sondaj için Karadeniz'e açıldı ve Türkali-2 kuyusunda testlerine devam ediyor.

Türkiye'nin Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Yavuz sondaj gemisinin ise Taşucu Limanı'nda bakım çalışmaları sürüyor.

(Mustafa Cenik/İHA)